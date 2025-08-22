Moisés Caicedo anotó en la victoria de Chelsea ante West Ham (VIDEO)

El ecuatoriano marcó al minuto 54 tras aprovechar un rebote del arquero Hermansen.

Moisés Caicedo fue una de las figuras en triunfo de Chesea.

¡Qué noche para el fútbol ecuatoriano! Moisés Caicedo no solo fue protagonista, sino que se destapó con su primer gol de la temporada en la contundente victoria del Chelsea por 5-1 sobre el West Ham.

El partido, disputado por la segunda fecha de la Premier League 2025-26, marcó el debut triunfal de los Blues en el campeonato.

Así fue el gol de Moisés Caicedo ante West Ham

El gol de la estrella ecuatoriana llegó en el minuto 54, fruto de su oportunismo y olfato goleador. Tras un rápido ataque y un rebote del arquero Mads Hermansen, Caicedo no dudó y empujó el balón al fondo de la red, desatando la euforia de los hinchas y de su equipo.

OYE COMO VA... ¡CAICEDO! APARECIÓ EL NIÑO MOI PARA PONER EL 4-1 DE CHELSEA ANTE WEST HAM.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DKvYs2mptI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Chelsea consigue su primera victoria en la Premier League 2025-26

Pero el espectáculo no se detuvo ahí. La ofensiva del Chelsea fue imparable, con un doblete del brasileño Joao Pedro, el golazo del argentino Enzo Fernández y el aporte defensivo de Trevoh Chalobah, quien también se sumó a la fiesta goleadora.

Chelsea es líder momentáneo en la tabla de la Premier League 2025-26. EFE

La sinfonía de goles en condición de visitante demostró que el equipo londinense está listo para competir por todo.

Chelsea lidera la tabla tras golear en la fecha 2

Gracias a este resultado, Chelsea suma cuatro puntos y se ubica, momentáneamente, en la cima de la tabla de posiciones, superando a gigantes como el Manchester City y Liverpool.

La afición de los Blues ya sueñan con una temporada llena de éxitos, y el gol de Moisés Caicedo es el primer paso de lo que promete ser un camino lleno de emociones.

