Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Los albos lograron una remontada en Quito y se meten entre los ocho mejores equipos de Sudamérica

Liga de Quito sigue en la pelea por el título de la Copa Libertadores 2025.

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más electrizante con los cuartos de final ya definidos. Entre los ocho mejores equipos del continente se encuentra Liga de Quito, el único representante de Ecuador que sigue vivo en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica.

La remontada de Liga de Quito

Bajo la dirección del técnico brasileño Thiago Nunes, LDU logró una clasificación histórica tras eliminar al campeón defensor, Botafogo.

En un partido memorable en el estadio Rodrigo Paz Delgado, los albos remontaron la serie con un 2-0 en el encuentro de vuelta, con goles clave de Lisandro Alzugaray y Gabriel Villamil. Este resultado les permitió revertir la derrota por 1-0 de la ida y seguir adelante en la competencia.

Liga de Quito es el único club de Ecuador que sigue en la disputa de la Libertadores 2025. Gustavo Guaman

Cuartos de final: Sao Paulo, el próximo obstáculo de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025

El camino de Liga de Quito no será fácil. En los cuartos de final, el conjunto albo se enfrentará a un verdadero gigante del fútbol brasileño, el Sao Paulo. Este será un duelo de alto voltaje entre dos campeones de la Libertadores que promete emociones de principio a fin.

¿Cuándo se disputarán las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

Los encuentros de esta fase de eliminatorias están programados para disputarse entre el 17 y el 24 de septiembre de 2025, prometen batallas apasionantes:

Las llaves de los cuartos de final

Sao Paulo vs Liga de Quito

Racing Club vs Vélez Sarsfield

Estudiantes de La Plata vs Flamengo

Palmeiras vs River Plate o Libertad

