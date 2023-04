A Mónica Campaña le gusta lavar platos, planchar la ropa, ordenar la casa y pintar mandalas. Si no fuera diseñadora, sin duda, sería la clásica ama de casa. Pero esas actividades son sus pasatiempos. Lo suyo es crear prendas y lo ha hecho por 15 años. Hoy responde El Cuestionario.

¿Conectada desde niña con la moda?

De pequeña pintaba muchísimo. Mi papá me compraba pintura para que yo esté entretenida. Es algo que retomaré. En la casa de mis abuelos, me metía en los armarios para ver qué encontraba, me sentía en la búsqueda de un tesoro. Recuerdo que me encantaba ponerme los vestidos, cinturones y zapatos de mi abuela.

Y cuando creció, ¿quiénes se convirtieron en sus referentes?

No tenía un referente, pero me llamaba la atención Jennifer López por su estilo. Me gustaba cómo se peinaba y maquillaba. Mi madre siempre se preocupó porque mis hermanos y yo estuviéramos bien vestidos. Me acuerdo de niña, ella nos llevaba donde una señora costurera que tenía su taller en la sala de su casa. Jugaba con sus retazos y me dejaba ver sus figurines, era muy buena.

¿La mujer que lleva un traje de Mónica Campaña cómo es?

Siempre me ha gustado diseñar para una mujer que no le da miedo lucir lo que ha elegido. No hay necesidad de que envíe a alguien la foto y preguntarle cómo le quedó, le gusta lo que se pone porque se ve bien. Es arriesgada, motivada y proyecta una imagen.

Me da mucha tristeza saber que vivimos en un país que, aunque su gente tiene demasiado potencial, no puedo maximizarlo por el temor que se vive debido a la inseguridad.

Entre las mujeres que tienen una imagen pública y han confiado en su creatividad, ¿quiénes se le vienen primero a la mente?

Cynthia Viteri, en algún momento; Marcela Aguiñaga, Carolina Jaume, María del Rosario Gutiérrez, Gaby Díaz, Pamela Cortés, Shany Nadan.

¿Qué pasó con Cynthia que dejó de vestirse con usted?

Mira, hay mercado para todos y ella fue encontrando su estilo. El mío es arriesgado en colores, estampados, pero en cuanto a tendencias, yo trato de ser muy realista y mantener los pies sobre la tierra en un mercado como el nuestro.

La diseñadora dice estar trabajando para algún presentarse en Paris Fashion Week. Jarol Nelson

Y en su día a día, fuera de la moda, ¿en qué es arriesgada Mónica Campaña?

En todo, no le tengo miedo a nada, solo a la muerte... espero que no pongas eso como titular (risas). Me han preguntado si por el hecho de ser mujer tuve miedo a lanzarme a esta industria. Soy el tipo de personas que prefiere arriesgarse y equivocarse, a no saber qué pudo haber pasado. Tengo la filosofía de que si haces las cosas bien y te rodeas de gente buena y profesional y que persigue tu mismo objetivo, por qué las cosas tendrían que salir mal.

¿Colegas que admire?

Fabrizio Célleri es alguien que se ha mantenido fiel a su estilo, no ha cedido ante lo comercial que, lamentablemente, a veces hay que hacerlo, hay cuentas que pagar y esto es un negocio. También admiro mucho a Teresa Valencia, recuerdo mi primer trabajo fue en un negocio familiar y gran parte de lo que ganaba, me lo gastaba comprando sus trajes. Tengo anécdotas con ella.

¿Qué más la apasiona?

El teatro. Sé que algún día estaré en una obra de teatro e interpretaré a la mala. También un libro está pendiente, me gusta mucho escribir, bailar. Algún día quisiera intentar con el flamenco y en la lista también está retomar el francés y hablarlo con fluidez.

En mi mapa de vida está algún día presentarme en Paris Fashion Week, estoy trabajando para ello. No soy solo una mujer de escritorio.

¿Qué le incomoda?

La gente vaga, yo siempre busco algo que hacer. También me desquicia la gente irrespetuosa, valoro la educación en los demás y aquellos que se comprometen en algo sin necesidad de un papel porque tienen palabra.

¿Cómo ha sido estos 15 años como diseñadora profesional?

Como todo, he tenido momentos buenos y malos, pero han sido de total aprendizaje. Hoy sé que puedo desarrollar más mi potencial, no con todo lo que yo quisiera porque soy mamá y no quiero descuidar a mis hijos. Ellos crecerán y ahí sí iré a otra velocidad.

Usted formó parte de una generación de nuevos talentos en el diseño de modas, ¿por qué algunos desaparecieron en el camino?

Esta carrera es de perseverancia, innovación, propuestas y yo no puedo estar quieta. Mi éxito no es solo mío, hay un equipo de mujeres a mi lado, muy consolidado y fiel. Se ha mantenido con amor todo este tiempo.

La creativa lanzará una colección el próximo mes de mayo. Jarol Nelson

¿Qué mujeres en Ecuador tienen un estilo elegante?

Te debo esa respuesta. No se me viene a la mente alguien.

¿Y de afuera?

Me gusta Emily Blunt, Anne Hathaway, Lily Collins.

¿En qué falla la mujer en Ecuador a la hora de vestirse?

En que no se programa, ha caído en la practicidad y por andar corriendo deja para el final algo tan importante como lo es la ropa. Un día antes, las mujeres tienen que dejar listo lo que se van a poner.

¿Cree que deben lucir bien hasta para ir a la tienda?

¿Por qué no? La vida es todos los días, no solo para la fiesta. Hay que preocuparse por verse bien, siempre.

RAPIDITAS

¿De niña, con qué soñaba?

Con ser balletista, pertenecí a la escuela de baile del Teatro Centro de Arte.

¿Jugó fútbol también?

Era muy mala. Siempre estuve en la banca.

¿Frágil?

Ante los desastres naturales o algo que le pueda pasar a mis hijos. La inseguridad en la que vivimos como sociedad.

Fuera de Ecuador, admiro como diseñador al francés Simone Porte Jacquemus, una de las cosas que me gustan de él es su sencillez, es su naturalidad a la hora de crear, se inspira solo en lo que ve, mientras toma un vino en la calle o ve mujeres tendiendo ropa en su pueblo de Salon-de-Provence

¿Dónde se la encuentra un domingo por la tarde?

Jugando con mis hijos en el parque de la ciudadela.

¿Sus inspiraciones?

Mis hijos, mi ciudad, mi país.

¿En qué piensa ahora?

En un desfile que presentaré por el Día de la Madre, de estampados, y uno de ellos está inspirado en Guayaquil.