Incautan decenas de PlayStation y celulares en el aeropuerto de Guayaquil

Senae indicó que dos ciudadanas intentaban evadir tributos al transportar decenas de PlayStation y celulares 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) informó que en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, dos ciudadanas fueron interceptadas cuando transportaban equipos electrónicos e intentaban evadir el pago de tributos.

Según la entidad, decenas de consolas PlayStation y celulares fueron aprehendidos este 14 de agosto de 2025.

SENAE incauta PlayStation y celulares en aeropuerto de Guayaquil

“La mercancía fue incautada y se levantaron las actas correspondientes con el valor de los aranceles”, indicó SENAE en sus redes sociales, donde también difundió un video del procedimiento.

A inicios de agosto, SENAE realizó otro operativo en el que se detectó un cargamento que pretendía ser exportado sin el documento que habilite legalmente al sujeto pasivo como exportador.

La mercancía, con destino a Estados Unidos, fue intervenida junto con la Subsecretaría de Pesca, que procedió a su retención inmediata. La carga incluía 1.008 cangrejos rojos vivos, 10 tarrinas de grasa de cangrejo y 3 cartones de concha entera, entre otros productos.

SENAE recordó que la evasión de tributos y el transporte de mercancías sin documentación son sancionados por la ley y que continuará con operativos para evitar el contrabando y el comercio ilegal.

