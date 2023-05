David Pareja no puede permanecer quieto ni un instante. Su espíritu curioso e intrépido lo ha llevado a desempeñarse en diversas facetas: ha sido desde piloto y corredor hasta nutricionista y barista, esta última actividad es la que escogió finalmente. Siendo su mayor pasión, no es nada raro que sea dueño de una conocida cadena de cafeterías que se ha expandido a otras ciudades como Quito. Hoy, responde El Cuestionario.

Un hombre de negocios, ¿nace o se hace?

Yo creo que se hace en el camino. Es cuestión de ganas y actitud.

¿Usted era el típico niño que en la escuela vendía brownies o gelatina a sus compañeritos?

(Sonríe) No necesariamente. Fue una pasión que encontré, siempre me ha gustado innovar y crear. Hubo un tiempo que vendí filtros de ósmosis inversa y como piloto comercial siempre me agradó estar en movimiento. Cuando era chiquito, armaba aviones y los volaba a control remoto, quedé campeón nacional en aeromodelismo, también en karting. Me comprobé a mí mismo que podía hacer cosas grandes y diferentes y desafiar mis tiempos.

¿Nunca se quedó inmovilizado?

Mientras era piloto, descubrí la vida saludable, fitness. Me certifiqué como personal trainer y especialista en nutrición. Por varios años me dediqué a la asesoría, encontré que hay una escasez de productos saludables. No entendía por qué no se puede comer algo rico y delicioso y que te haga bien.

¿Así nace la idea de la cafetería?

Claro, porque quería disfrutar los brownies y los cheesecakes que tanto me gustan. Soy superdulcero, es así que creé un concepto que me haga bien.

Y en su día a día, ¿qué lo hace sentir bien?

Estar motivado. Soy un hombre de emociones, que busca constantemente una actitud positiva para desenvolverse mejor y ser David al 100 % y trabajar más duro. Antes de esto tuve una marca de proteína, fue mi primer negocio y me tocó aprender lo que no me enseñaron en la universidad, sino en la calle.

Con su perro Jabalo, su compañero inconcional y más fiel desde hace cinco años. G7 Pro

¿Cuáles son esas proteínas en el mundo de David Pareja?

Mi perro Jabalo, el afán de superarme y el éxito.

¿Es cierto que ha encontrado más fidelidad en su perro que en los seres humanos, incluyendo sus exparejas?

(Risas) Por supuesto, siempre. Los perros son los seres más buenos y leales que existen. Compañeros que siempre estarán ahí y que logras conectarte con ellos. Al mío solo con mirarnos ya sabemos lo que el uno quiere decir al otro. Solo le falta hablar. Es increíble. Yo me sorprendo todavía y eso que hace cinco años está conmigo. Viajamos juntos a Quito y me acompaña a abrir locales.

¿Y qué nutre al hombre detrás del barista?

Me nutro de las personas que me rodean. Siempre he buscado tener un equipo ideal de trabajo y la tarea no ha sido fácil. Encontrar a las personas correctas fue un desafío, pero hoy puedo confiar y delegar.

¿Y como líder ha sido Hitler o Gandhi?

(Sonríe) He probado con ambos para ver cuál se adapta más a mi personalidad y a la de ellos. Soy una mezcla, no extremadamente estricto, pero sé poner límites. No me gusta que la gente trabaje porque es su obligación o lo haga con miedo.

Si fuera un café, ¿de qué tipo sería y por qué?

Sería un expreso, muy concentrado y directo.

¿Y si alguien lo prueba, qué sensaciones le vendrían?

Se sentiría motivado, unas ganas de comerse al mundo y correr a perseguir sus sueños.

¿Sin necesidad de endulzante?

Así es.

Amante de la música de los 80, de la serie Succession y de la actriz Emma Watson. G7 Pro

¿Con quién tomaría varias tazas de café expreso?

Con Elon Musk, alguien que rompió esquemas.

¿Qué lo amarga?

Decepcionarme de las personas y las malas actitudes.

¿Qué lo endulza?

La felicidad.

¿Qué lo pone en ebullición?

Fallar, equivocarme.

¿Instantáneo o pasado?

Instantáneo si fuera yo el café, pero para tomar, prefiero pasarlo.

¿Con qué lo acompaña?

Con una galleta.

¿Nunca con ron?

No lo he probado así, pero suena bien (risas).

¿Ha fantaseado teniendo como protagonista el café?

(Risas) Podría ser. Imagínate un lugar locazo, en una fría montaña, para irte con la mujer perfecta y disfrutar un café caliente, sería increíble.

¿Y de quién sería su personal trainer?

Me encantaría entrenar a Elon Musk para desarrollar mi mente.

¿Y a quién asesoría nutricionalmente?

A una masa de personas.

Usted que es un Superman en los negocios, ¿cuál es su kriptonita?

Cuando pienso en algo que pueda afectar mi salud, me bajoneo.

¿Le gustaría ser el protagonista de la versión local de Café con aroma de mujer?

Tal vez.

¿Y quién sería su Gaviota?

Pregunta complicada, si pudiera escogerla, sería Emma Watson.

¿Cómo sería su cita ideal?

En un lugar tranquilo, apartado.

¿Por qué dejó de volar?

Por una decepción con la aerolínea. Quiero tener mi propio avión algún día. Voy por eso.

Como Maluma y Luis Miguel.

Está dentro de mis metas. Soy leal a los sueños porque estos son alcanzables.

¿Qué cosas lo hacen volar?

El éxito personal me hace sentir bien, cumplir mis metas. Soy superemocional.

¿Qué lo hace aterrizar?

La realidad, porque vuelo mucho. Hay cosas que hay que aceptar porque no las puedes cambiar, pero sí superar.

¿Qué podría comer todos los días?

Hamburguesas, pero las hechas en casa.

¿Alguna moraleja?

La búsqueda del propósito la descubres cuando haces las cosas que te hacen feliz.

RAPIDITOS

Colores: Negro.

Olores: Café.

Sabores: Dulces.

Se considera: correcto, energético y feliz.

Canciones: Las de Tears for Fears.

Postres: Negrito con una bola de helado.

Hincha: De la Juventus.

Debilidad: La impuntualidad, ser ‘workalcoholic’.

Juegos: Warzone.

Películas: De acción y suspenso.

Series: Succession.