Asesinan a tiros a un hombre en un restaurante en el centro de Loja

El hecho violento se registró en un local de comidas de Loja, la noche de este lunes 18 de agosto

Personal de Criminalística llegó al restaurante para levantar el cadáver.

Un hombre fue asesinado a tiros mientras comía en un restaurante ubicado en el centro de Loja, la noche de este lunes 18 de agosto.

Lo que empezó como una comida tranquila entre cuatro hombres terminó convertido en un crimen que ha conmocionado a los vecinos de esa zona lojana. Testigos aseguraron que los comensales compartían la mesa sin incidentes aparentes.

(Lee también: Ecuatoriano con orden internacional de captura es arrestado en EE.UU. por robo)

De pronto, uno de ellos se levantó para dirigirse al baño y fue seguido por otro integrante del grupo. Sin mediar palabra, este último le disparó varias veces por la espalda, provocándole la muerte de manera inmediata.

El estruendo de los disparos generó pánico entre los comensales del restaurante, quienes buscaron refugio o salieron corriendo del local.

Ecuador refuerza su seguridad: 2.000 soldados se despliegan en provincias clave Leer más

Testigos indicaron que, tras el ataque, tres personas que acompañaban al agresor huyeron del lugar, dejando a su compañero muerto sobre el piso del restaurante.

Asesinato en Loja: Se investigan las causas del crimen

La Policía Nacional se encuentra a cargo de la investigación, con el apoyo del personal de Criminalística y la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased), quienes recopilan evidencia y analizan la escena del crimen.

RELACIONADAS Dictan prisión preventiva a agente de la CTE implicado en asesinato de una mujer

Las autoridades realizaron pericias para identificar a los tres sospechosos que escaparon tras el ataque. Hasta el momento se desconocen los motivos que propiciaron este hecho violento.

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía colaborar con cualquier información que ayude a esclarecer los hechos y detener a los responsables.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!