Perú vs. Colombia: el conflicto por la Isla Santa Rosa también se 'pelea' en WPlace

La disputa territorial entre ambos países llegó a Internet y se libra, píxel a píxel, en un mapa digital que arde en redes

El conflicto territorial entre Perú y Colombia por la Isla Santa Rosa ahora también se vive en WPlace, una plataforma digital donde usuarios de ambos países luchan por "ganar" territorio colocando banderas píxel a píxel. Esta guerra simbólica en línea refleja cómo los conflictos nacionales también se trasladan al mundo virtual.

La tensión entre Perú y Colombia por la soberanía de la Isla Santa Rosa ha saltado del Amazonas a la web. Y es que el conflicto llegó directo a WPlace.live, una plataforma online que se ha convertido en el nuevo campo de batalla virtual donde miles de usuarios pintan banderas y defienden territorio con píxeles. Pero antes de irnos al mundo digital, pongamos en contexto qué está pasando.

¿Por qué se pelean Perú y Colombia por la Isla Santa Rosa?

La Isla Santa Rosa, ubicada en el corazón de la Amazonía, es el motivo de discusión entre Perú y Colombia. Aunque ambos países aseguran respetar los tratados internacionales que delimitan sus fronteras, cada quien tiene su propia interpretación sobre este pedazo de tierra.

Desde Lima, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú insiste en que la isla está bajo soberanía peruana, amparado en acuerdos firmados durante el siglo XX. Incluso han afirmado que no hay dudas legales sobre el estatus del territorio y que están dispuestos a defenderlo, aunque con diálogo.

Por su parte, Bogotá ha respondido con cautela. Las autoridades colombianas recalcan su compromiso con los tratados bilaterales y piden mantener relaciones pacíficas en la zona. También han llamado a usar los canales diplomáticos ya establecidos para evitar tensiones innecesarias. Ambos gobiernos dicen querer paz, pero la disputa está lejos de estar cerrada.

WPlace: la isla también se disputa píxel a píxel

Y mientras los cancilleres miden sus palabras, los ciudadanos de ambos países han decidido tomar el asunto en sus propias manos, pero en Internet.

Desde hace unas semanas, WPlace.live, una plataforma digital colaborativa, se ha convertido en el nuevo “campo de batalla”. En este sitio, los usuarios pueden colocar un píxel cada 30 segundos en cualquier parte del mapa mundial. El objetivo es construir arte digital, representar a su país y marcar territorio.

La plataforma, que recuerda al famoso experimento de Reddit (r/Place), ya tiene millones de usuarios activos. Y en medio de ese mural digital en constante cambio, apareció la zona de la Amazonía, justo donde está Santa Rosa.

Ahí, peruanos y colombianos han comenzado una auténtica guerra de banderas pixeladas. Cada quien coloca los colores de su país intentando cubrir el espacio del otro, generando una batalla visual que se actualiza cada minuto.

Patriotas digitales: memes, banderas y una pelea viral

En redes sociales, el fenómeno se ha vuelto viral. Capturas de pantalla, memes y videos muestran cómo los bandos se organizan en Discord, Reddit y grupos de Telegram para "recuperar" el territorio perdido o “resistir” la invasión del otro.

Para muchos, es solo un juego. Para otros, una forma de expresar orgullo nacional. Lo cierto es que esta curiosa “guerra de píxeles” ha convertido un conflicto diplomático en una competencia digital masiva, donde cualquiera con una conexión a internet puede participar.

