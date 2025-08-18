‘Emily en París’ 5: Netflix arranca filmación y Lily Collins luce un look renovado

Emily en Paris temporada 5 ya se graba en Venecia. Lily Collins deslumbra con nuevos looks que marcan tendencia

La espera terminó. Las grabaciones de la temporada 5 de 'Emily in Paris' ya comenzaron, pero esta vez la protagonista cambia París por Venecia, y con ese cambio llegan outfits que están dando mucho de qué hablar en redes.

Te invitamos a leer | El nuevo hit de Jombriel une a Ecuador y Venezuela

Lily Collins vuelve a ponerse en la piel de Emily Cooper, la joven que ha conquistado no solo a la ciudad luz sino también a millones con su estilo irreverente y maximalista. Las primeras imágenes que se filtraron muestran que Emily no pierde su esencia y, por el contrario, eleva el nivel con un vestido rojo de encaje y medias con el logo de Gucci. El resultado es un look atrevido, sofisticado y perfecto para la vibra romántica de Venecia.

Pero eso no es todo. Junto a Ashley Park, que interpreta a Mindy, vimos un outfit que mezcla lo retro con lo chic: un conjunto blanco con lunares negros, peinado impecable y accesorios dorados. Resultando una combinación ideal para pasear por los canales venecianos y, claro, para marcar tendencia.

RELACIONADAS Príncipe Guillermo y Kate Middleton eligen Forest Lodge como su hogar definitivo

Moda que habla: Emily sigue dictando reglas

Lo que queda claro es que la moda sigue siendo protagonista en la serie. Cada look está pensado para romper esquemas y demostrar que la combinación entre lujo, romanticismo y un toque excéntrico es la fórmula ganadora. Emily no solo trabaja en Venecia, sino que también conquista con su armario.

Lil Tay llama “fracasadas” a las mujeres que trabajan en oficinas Leer más

¿Qué esperar de esta nueva temporada?

Con Venecia como escenario, la temporada 5 de Emily in Paris promete más drama, más diversión y, por supuesto, mucho estilo. Lily Collins regresa con outfits que no solo reflejan las últimas tendencias, sino que también inspiran a todos los que buscan un look con personalidad.

Lily Collins and Eugenio Franceschini seen between takes on the set of Netflix's 'Emily in Paris' in Venice, Italy 🚤 pic.twitter.com/nnkGolQMkh — Splash News (@SplashNews) August 16, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!