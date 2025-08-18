Príncipe Guillermo y Kate Middleton eligen Forest Lodge como su hogar definitivo

Forest Lodge, la nueva mansión de los príncipes de Gales, promete lujo, privacidad y un nuevo comienzo familia

Kate y Guillermo están preparándose para instalarse en una majestuosa mansión georgiana ubicada también en Windsor.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, han decidido dar un paso importante en sus vidas familiares y mudarse a una residencia que han bautizado como su “hogar definitivo”.

Tras tres años en Adelaide Cottage, la pareja real prepara sus maletas para instalarse en Forest Lodge, una majestuosa mansión georgiana ubicada también en Windsor, que promete convertirse en el escenario de un nuevo capítulo en la vida de la futura pareja real.

Forest Lodge: lujo histórico en Windsor

Construida en 1770, Forest Lodge es una casa de tres pisos que combina a la perfección historia, arquitectura y comodidades modernas. ¡Y no podía ser de otra manera!

Con ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile decorado con lámparas de araña, pista de tenis, piscina privada y amplios jardines, la residencia no solo ofrece espacio, sino también la atmósfera perfecta para una familia que busca privacidad y estabilidad.

El inmueble está catalogado como monumento histórico de grado II, lo que significa que es considerado de especial interés arquitectónico y patrimonial.

La mansión pertenece a The Crown Estate, y los príncipes pagarán un alquiler a precio de mercado. Las remodelaciones necesarias, que ya han comenzado, están siendo financiadas por la propia pareja.

Según The Times, los cambios no solo buscan modernizar las instalaciones, sino también adaptarlas a las necesidades de una familia con tres hijos en pleno crecimiento.

Un cambio motivado por la vida personal

La mudanza no es solo una cuestión de espacio o lujo. Según The Telegraph, la decisión de dejar Adelaide Cottage está profundamente influenciada por los momentos difíciles que la familia ha atravesado en los últimos años.

Llegados a este punto, vale nombrar la muerte de la reina Isabel II, que ocurrió en septiembre de 2022, así como los diagnósticos de cáncer de la princesa Kate y del rey Carlos III, un capítulo singularmente doloroso.

A esto se suma la presión mediática por las revelaciones del príncipe Enrique en su libro de memorias y en la docuserie de Netflix junto a Meghan Markle.

Fuentes cercanas aseguran que Guillermo y Kate buscan en Forest Lodge un nuevo comienzo, un lugar que les permita dejar atrás los recuerdos dolorosos y centrarse en su vida familiar.

Windsor, el lugar que conquistó a la familia real

Desde su mudanza a Windsor en 2022, los príncipes de Gales y sus hijos Jorge, Carlota y Luis han encontrado un estilo de vida más tranquilo y cercano a la naturaleza.

Los tres niños estudian en la escuela preparatoria Lambrook, a tan solo 20 minutos de Adelaide Cottage. Con Forest Lodge, ese trayecto se reducirá aún más, permitiendo a la pareja compaginar de mejor manera sus deberes reales con la vida familiar.

Una fuente citada por la prensa británica asegura: “Les ha encantado vivir en Windsor y ya se sienten muy instalados aquí. Sus hijos están felices en la escuela y el ambiente es ideal para ellos”.

Un hogar pensado a largo plazo para los príncipes de Gales

La intención de Guillermo y Kate es clara: Forest Lodge no será una residencia temporal. Según se ha confirmado, la pareja planea que este sea su hogar incluso después de que Guillermo ascienda al trono, lo que lo convertiría en el primer monarca británico en no vivir en un palacio o castillo tradicional.

Forest Lodge ofrece la intimidad que la pareja necesita y un ambiente mucho más personal que el Palacio de Buckingham, que actualmente se encuentra en plena etapa de remodelación con un presupuesto de 369 millones de libras (aproximadamente 498'439.842 de dólares).

Hasta que esas obras finalicen en 2027, los actos oficiales y visitas de Estado se realizarán en el castillo de Windsor, lo que convierte a la zona en el epicentro de la vida real británica.

Un símbolo de resiliencia y nuevos comienzos

La decisión de mudarse a Forest Lodge simboliza mucho más que un simple cambio de dirección postal. Todo indica que es, además, el reflejo de cómo Guillermo y Kate, a pesar de las dificultades, han sabido encontrar estabilidad para ellos y sus hijos.

En un contexto en el que la monarquía británica ha enfrentado crisis internas y mediáticas, los príncipes de Gales buscan consolidar una imagen de unidad, resiliencia y modernidad.

Forest Lodge, con su mezcla de historia, lujo y discreción, se convierte así en el escenario de un nuevo capítulo en la vida de una familia que carga con el peso de la tradición, pero que también intenta escribir su propia historia.

