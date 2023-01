La realeza británica está en boca de todos tras las declaraciones del príncipe Harry en su libro de memorias 'En la sombra', que oficialmente se iba a publicar el 10 de enero de manera simultánea en 16 idiomas.

Sin embargo, un error cometido por algunas librerías españolas el 5 de enero, ha permitido que medios de todo el mundo se hayan hecho eco de lo que contiene la publicación, como las peleas con Guillermo, su mala opinión de Camilla, la última conversación con su abuela, Isabel II, la muerte de la princesa Diana y afirmar que mató a 25 combatientes en Afganistán.

Para promocionar el libro, el hijo del rey Carlos III ofreció una entrevista en el canal británico ITV y lo ha hecho con su amigo, el periodista y novelista Tom Bradby. Nuevamente trató en profundidad la ruptura en el seno de la familia real británica y ha sido muy duro con su padre y su hermano.

También ha hablado de las diferencias que siempre han mantenido su esposa Meghan Markle y su cuñada, Kate Middleton. Indicó que jamás se llevaron bien. Además, comentó que la duquesa de Sussex fue víctima de “estereotipos” por parte de los distintos miembros de la familia debido a que era una actriz estadounidense birracial y divorciada. También ha afirmado que Kate exigió una disculpa de Meghan cuando en un momento esta dijo que la mujer de Guillermo tenía un “cerebro de bebé”. Harta tela que cortar.

"El príncipe Harry, a través de su libro de memorias, publica una serie de revelaciones que van desde los roces domésticos entre su cuñada, Kate Middleton, y su esposa Meghan Markle, hasta una riña con su hermano, el príncipe Guillermo, donde relata que lo agarró del cuello, lo hizo caer sobre el plato del perro, resultando con heridas de sangre; y de esta manera expone varios secretos más de la familia real británica. Desde mi punto de vista, Harry no tiene derecho de sacar a la luz estos momentos escabrosos de la monarquía a la cual renunció, además, no es coherente que alguien que siempre cuestionó la invasión a la privacidad, violente confidencias familiares en una autobiografía de la que percibe cerca de 20 millones de dólares.

Deja claro que su mayor fuente de ingreso será develar las situaciones más morbosas de su vida y la de sus allegados, mientras exista un mercado para este tipo de historias, no creo que él y su esposa sean las víctimas que dicen ser, al contrario, encontraron la forma de vivir de la realeza británica sin ser parte de su estricto protocolo, desde una vida de celebridades en su mansión de California”.

Jorge Luis Pérez, guionista de TV

"Harry tiene derecho de hablar sobre su vida y de los hechos que lo marcaron, que él haya nacido en ese entorno no quiere decir que no pueda cuestionarlo o incluso, pretender cambiarlo. Sin embargo, deberá hacerse responsable de sus declaraciones y las consecuencias de estas. He seguido la historia de algunos personajes de la realeza británica y veo que él es una evidente secuela de lo que inició su madre, Diana de Gales, al cuestionar un sistema que no consideraba adecuado para ella y para su familia, y que como ha dicho Harry, terminó con su muerte.

Ahora la globalización de la información permite que lo que el hijo de Carlos dice llegue a más personas de lo que Diana se hubiera imaginado. Ellos son muy parecidos, y anteponen su vida por sobre la monarquía, mientras otros, la priorizan por sobre sus vidas. ¿Quién tiene la razón? Creo que todos, pues cada cual es el dueño de su vida y de cómo quiere vivirla.

Todos somos creadores de nuestro destino y responsables de los resultados de nuestras acciones. Y así como Harry deberá responder por sus declaraciones, también las personas que pudieron haber cometido hechos indebidos y los han mantenido en silencio hasta ahora”.

Wendy Rosillo, presentadora de 'De casa en casa', de TC

"Hablar de lo que le afecta es terapéutico, pero debe ser ante un profesional en la salud mental. Hacer lo que Harry y Meghan están haciendo denota resentimiento, celos y envidia, y sobre todo mucho complejo de inseguridad de dos egos heridos. Demuestra desconocimiento del protocolo de la duquesa de Sussex, lo que en un principio era simpático y hasta cándido como no saber quiénes eran los tíos o primos de una figura mundialmente famosa y hasta ese momento el miembro de monarquía más popular. Después se volvió arrogancia, ignorancia y mala educación… el referirse a las hormonas de su recién conocida cuñada, además es una invasión a la privacidad, el pedir un labial prestado no solo es insalubre, sino un exceso de confianza…

Estos detalles de persona sin modales, fueron los que marcaron un resentimiento que caló alto en un royal que necesitaba la aprobación de alguien que le ‘abrió los ojos’ en una situación que jamás hubiera vivido antes. Un resentimiento que no le pertenecía, lo volvió suyo y peor todavía atacando a lo único que había tenido hasta ese momento. Su nueva postura es que si no van a ser reyes, pues tampoco lo sean sus ‘archirrivales’. Pareciera una guerra sin cuartel para acabar con la monarquía británica.

Por último, quiero denotar la misma falta de inteligencia y estrategia y reafirmo la serie de contradicciones del discurso del duque de Sussex al contar los decesos causados por su uso de armas en la guerra de Afganistán. Era lógico pensar que había ocurrido, pero ponerle número y referirse a ellos como piezas de ajedrez, le puso precio a su cabeza, sus familiares y los miembros del Reino Unido.

Si antes se quejaban de que no seguían teniendo seguridad pagada por los impuestos de los británicos al dejar de trabajar para ellos, ahora su misma presencia en Estados Unidos representa una amenaza extra en los lugares donde se mueva la familia Sussex, en el país donde querían vivir de un anonimato”.

Lucho Borrego, panelista de 'Siéntese quien pueda'

"Mis padres me enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa. Y siempre nos recalcaban que al final del día lo único que quedaba era la familia. Que nada podía estar ni sobre ni bajo de ella. Concuerdo en que Harry tiene varios puntos para el análisis, pero que estos debieron ventilarse en el seno íntimo de los involucrados. Lamentablemente, en su digamos afán de revanchismo, rompió este principio básico que las familias más comunes aplican en su devenir cotidiano.

Considero que con su separación (de la familia) era suficiente. Pero el énfasis y espectacularidad con el que cuenta los detalles íntimos daría la impresión de que hay rencor y resentimiento u otro interés, como el económico, en el que además mide fuerzas en un escenario en que definitivamente no ganará. La realeza en Inglaterra no solo es una institución. Es La Institución y el pueblo inglés hará que prevalezca. A Harry se le acabarán los argumentos y se quedará solo. La familia es el refugio al que siempre se debe volver”.

Luis Antonio Ruiz, presentador de Teleamazonas

"Me parece desdeñable, es una actitud a no imitar. Eso no se hace. La monarquía nunca refutará nada. Es un actor secundario de este largometraje que ha armado Meghan, ahora, que sin él no tendría combustión el argumento. Ellos eran hermanos muy cercanos hasta que Meghan apareció. Le da órdenes. Probablemente influyó en que diga lo que ha dicho. Un roto para un descosido”.

Mariela Viteri, directora de revista Mariela

"Me parece innecesario todo el circo mediático que están creando Harry y Meghan en contra de la familia real, pienso que todos tenemos derecho a buscar nuestra felicidad y si la del príncipe estaba lejos de la institución, está perfecto. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esa necesidad insaciable por limpiar su imagen y cuando tienen cerca de 2 años contando 'su verdad'. Me pregunto ¿cuántas veces más serán suficientes? Critican a la institución cuando siguen lucrándose de ella y son incapaces de dejar oficialmente sus títulos reales.

El mundo ha sido testigo del distanciamiento entre los hermanos, los vimos caminar detrás del féretro de su abuela como desconocidos. Y aunque no apoyo ningún tipo de acto violento pienso que a nadie le incumben los detalles que narra en su libro sobre la pelea física entre él y Guillermo. Cabe recalcar que no está bien llegar a esos extremos, pero tampoco me suena irreal un desacuerdo entre hermanos.

Por otro lado, Harry afirma un sinnúmero de veces que quisiera retomar la relación con su padre, el rey Carlos y con el príncipe Guillermo, alegando que intentó hacerlo en privado en varias ocasiones pero que cada vez que lo hizo no hubo respuesta positiva, ¿Acaso piensa que haciendo de su vida un reality con entrevistas cada semana lo va a lograr?

Entiendo que Harry sufrió mucho por la pérdida de su madre, pareciera que aún tiene mucho por sanar, porque solo alguien herido es capaz de seguir haciendo daño y ni siquiera darse cuenta. Harry pasó de ser el filántropo que continuaba las causas sociales de Diana, a un príncipe hablador, pues su familia no va a caer en el juego. A estas alturas los espectadores ya hemos tomado un bando".

Fiorella Solines, presentadora