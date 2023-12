Kate Middleton: citada como racista en el libro Endgame

Piers Morgan, el reconocido periodista y presentador de la televisión británica, causa un nuevo alboroto en el seno de la monarquía más popular de Europa.

En su programa Piers Morgan Uncensored, el comunicador no se calló nada y reveló que las controversiales preocupaciones por el color de piel con el que nacería Archie, el hijo del Príncipe Harry y Meghan Markle, habrían sido expresadas por el Rey Carlos III y Kate Middleton, según filtró por error la versión neerlandesa del libro monárquico Endgame de Omid Scobie.

En el espacio de variedades, transmitido la noche del 30 de octubre se reveló este delicado asunto que ya conmovió a la opinión pública en marzo de 2021 cuando Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron en una entrevista con Oprah Winfrey que un miembro de la realeza estaba interesado en el tono de piel que tendría su por entonces futuro bebé. Si bien solo mencionaron a una persona, Scobie aseguró en su libro que fueron dos los que expresaron preocupación.

Sin embargo, el autor mencionó que no revelaría los nombres debido a que las leyes de difamación en el Reino Unido no se lo permiten. Así, aseguró que nunca develó nada en la versión original y que la filtración en su versión al neerlandés se trató de una traducción errónea.

Omid enfatizó en una aparición en la televisión holandesa que no ha aprobado ninguna versión con tales datos y confió en que la editorial resolverá el presunto “error de traducción”. Pero Morgan puso en duda la explicación de Scobie, insinuando que la equivocación pudo haber sido premeditada: “Eso no tiene ningún sentido. Porque ¿cómo traduces mal los nombres? O están ahí, o no lo están”.

