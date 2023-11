El libro sobre los Windsor fue retirado de las librerías de Países Bajos

El nuevo libro sobre el príncipe Harry, Meghan Markle y la familia real británica es motivo de polémica, y no por su contenido, sino porque ha tenido que ser retirado de los estantes de las librerías de Países Bajos.

La versión neerlandesa de 'Endgame', escrito por Omid Scobie, un periodista muy cercano a los duques de Sussex, menciona a los miembros de los Windsor, que fueron tildados de racistas por preguntar sobre cómo sería el color de piel de Archie, el hijo mayor de la pareja. Xander Uitgevers, la editorial que ha sacado la versión traducida al neerlandés, asegura en su web que se ha visto “obligada a retirar de la venta la publicación, al producirse un error en la edición. Se está haciendo una corrección a la traducción”.

El autor comentó que “el libro está disponible en varios idiomas y desafortunadamente no hablo neerlandés, así que no he visto la copia con mis propios ojos, pero si ha habido algún error de traducción, estoy seguro de que el editor lo tiene bajo control. Yo escribí y edité la versión en inglés y nunca se ha producido una versión que tenga nombres”. Se desconoce si se trató de una mala traducción o si se incluyó intencionalmente.

En el ejemplar se afirma que Meghan Markle y el rey Carlos intercambiaron cartas a raíz de la entrevista que los Sussex dieron a Oprah Winfrey, en la que dijeron que hubo discusiones sobre el color de piel de Archie, aunque no dieron nombres concretos.

Al parecer, en esas supuestas misivas, se revela la identidad de dos personas que, según Meghan, transmitieron “preocupaciones” sobre cómo sería su hijo.

