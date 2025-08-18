Lil Tay llama “fracasadas” a las mujeres que trabajan en oficinas

La modelo de OnlyFans, dejó su carrera como rapera infantil y ahora presume un récord de ventas en la plataforma

La creadora de contenido en OnlyFans, Lil Tay, generó controversia tras publicar un video en Instagram el pasado 16 de agosto, en el que criticó a las mujeres con empleos tradicionales.

¿Por qué llamó fracasadas a las mujeres de trabajos tradicionales?

“Si tienes más de 25 años y todavía trabajas en un 9 a 5, eres un fracaso. Para entonces ya deberías haber hecho tu dinero. Y, chicas, todas deberían dejar un link, como yo. Literalmente solo hagan su dinero. ¿A quién le importa lo que piense la gente?”, afirmó.

La carrera artística de Lil Tay

Lil Tay, cuyo nombre legal es Tay Tian, nació el 29 de julio de 2007 en Atlanta, Estados Unidos, y se mudó a Vancouver, Canadá, durante su infancia. Saltó a la fama en 2018 con apenas 9 años gracias a videos virales en YouTube e Instagram, en los que presumía de su estilo de vida y realizaba rap. Su contenido la hizo conocida como “la flexora más joven del siglo”, y colaboró con artistas como Diplo y Jake Paul. Durante los primeros meses de popularidad, sus redes estuvieron bajo el control de su madre y su medio hermano, quienes gestionaban sus publicaciones y videos.

Tras varios años de silencio mediático, Lil Tay regresó en 2025, justo al cumplir 18 años, reinventándose como creadora de contenido en OnlyFans. Su perfil generó récords de ingresos en cuestión de horas, combinando suscripciones, propinas y mensajes pagados. En redes sociales, su trabajo se caracteriza por la provocación y la ostentación, manteniendo su estilo confrontativo que combina la música, la autopromoción y la polémica familiar.

Los problemas con su círculo familiar

La joven de 18 años también habló sobre su relación con su familia. “Me echaron, me desheredaron. Ya no me hablan, no tienen nada que ver conmigo. Pero ¿a quién le importa? Literalmente podría comprarles la vida entera si quisiera. A la mierda la educación, Harvard nunca iba a ayudarme a hacer ocho cifras. Por eso dejé todo”, declaró.

Lil Tay ganó 1 millón de dólares en Onlyfans en su primer día

El discurso se difundió semanas después de que la creadora abriera su cuenta en OnlyFans, donde aseguró haber generado 1,024,298.09 dólares en su primer día. Según sus publicaciones, la cifra provino de suscripciones, propinas y mensajes pagados. “Un millón en tres horas. ¡Rompimos ese récord de OnlyFans!”, escribió el 3 de agosto.

Lo que llama la atención es que el contenido erótico que comparte en sus redes podría haber sido creado a sus 17 años. Lo que podría llevarle consecuencias legales. Además que levanta las alarmas ante los consumidores de este tipo de contenido en la plataforma del visto azul.

Lil Tay, conocida desde 2018 por sus videos virales, ha retomado su presencia en internet al cumplir 18 años, enfocando su carrera en plataformas de contenido para adultos.

