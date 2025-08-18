Lana del Rey y Ethel Cain: una rivalidad que crece en redes

La rivalidad entre Lana del Rey y Ethel Cain ha escalado en redes, alimentada por publicaciones y referencias musicales

Lana del Rey y Ethel Cain usando las redes sociales como medio de enfrentamiento indirecto

Los usuarios de X (anteriormente Twitter) han destapado una polémica entre las cantantes estadounidenses Lana del Rey y Hayden Silas Anhedönia conocida mundialmente como Ethel Cain.

RELACIONADAS Lana del Rey se casa en secreto con el novio que presentó recientemente

El conflicto relaciona al integrante de la banda electrónica Salem, Jack Donoghue e involucra al titular de New York Time: "Ethel Cain Is the Most Famous Girl at the Waffle House" ("Ethel Cain es la chica más famosa en Waffle House").

Hace cuatro días, Lana del Rey subió un video a su cuenta oficial de Instagram, en donde se la muestra en la comodidad de un vehículo mientras resuena la letra de una canción de fondo.

La melodía inicia con la frase: "Ethel Cain hated my Instagram post. Think it’s cute reenacting my Chicago pose" ("Ethel Cain odió mi publicación en Instagram. Pienso que es adorable recrear mi pose de Chicago"), luego se repite: "The most famous girl at the Waffle House". La publicación fue acompañada por una leyenda que decía "Track 13" y la cual etiquetaba a su productor, Jack Antonoff.

Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores lo interpretaron como una estrategia para promocionar un próximo álbum, otros apuntaron a una posible alusión a la cantante Ethel Cain, mencionada en la canción.

Estas especulaciones resultan acertadas, dado que ambas artistas han protagonizado tensiones pasivo-agresivas desde aproximadamente 2022. La razón de este diss track, va de la mano con una serie de situaciones que marcaron el punto de quiebre entre ambas cantantes.

¿Cómo inicia todo?

Coquette, mucho más que un meme Leer más

Inicialmente, Ethel Cain se mostraba como una entusiasta admiradora de Lana Del Rey, e incluso realizó un cover de Born to Die, reflejando su fanatismo.

Con el tiempo, a medida que su carrera despegaba y su nombre ganaba notoriedad en la industria musical, su estilo gótico y sus temas nostálgicos comenzaron a ser comparados con los de Lana Del Rey.

Cansada de estas comparaciones, en 2022 publicó en sus redes sociales que dichos comentarios eran “perezosos”, defendiendo su identidad artística.

También se hablan de críticas hacia su apariencia física (body shaming), evidentes en varios tweets de Ethel Cain. En uno de ellos, escribió: "I’m getting compared to that lady til the day I die, aren’t I" (“Me compararán con esa dama hasta el día de mi muerte, ¿no?”), en el que expresa su inconformidad con la constante comparación con Lana Del Rey.

RELACIONADAS Tiroteos en Estados Unidos inspiraron a Lana del Rey

La relación con Jack Donoghue

Taylor Swift convierte el naranja en tendencia de marketing global Leer más

En 2020, Ethel Cain mantuvo una relación con Jack Donoghue, cantante de la banda Salem, relación que dio fin en 2021. Durante ese tiempo compartieron momentos especiales, incluyendo una fotografía en la que se los ve posando mientras Jack la abraza por la cintura.

Esta imagen se utilizó como respuesta a una publicación de Lana Del Rey en 2022, donde la cantante aparecía junto a Jack, su ex pareja, frente a la Cook County Jail en Chicago.

La leyenda de la foto de Ethel Cain decía: “It’s my turn” (“Es mi turno”), reflejando la creciente rivalidad entre las artistas. ¿Se trata de celos? No queda del todo claro, pero las publicaciones hablan por sí mismas.

Las especulaciones sobre un conflicto amoroso crecieron, y aunque no existe evidencia concreta que explique la razón de la imagen, el problema no termina ahí.

Lana del Rey junto a Jack Donoghue a la izquierza y Ethel Cain junto a Jack Donoghue a la derecha, dos relaciones en momentos diferentes X

¿Qué pasó con New York Time?

Un titular largo que no simpatizó con las audiencias dio inicio a otro conflicto entre las artistas, involucrando indirectamente al New York Times. La nota describía a Ethel Cain como “The most famous girl at the Waffle House” (“La chica más famosa del Waffle House”).

Esta referencia surgió porque Ethel creció en el sur de Estados Unidos y su estética artística está profundamente influenciada por su entorno rural y sureño, incluyendo lugares emblemáticos como Waffle House.

Saca el diablo: El festival renace en Guayaquil Leer más

El uso de su ascenso artístico como metáfora fue otra de las razones del titular, mostrando cómo alguien con raíces locales podía convertirse en un referente de la música indie gracias a su talento y evolución artística.

Aproximadamente un año después, en agosto de 2023, Lana Del Rey fue vista trabajando como mesera en un Waffle House en Florence, Alabama.

No se trataba de un empleo formal, sino de una experiencia divertida por parte de la cantante: servía café, portaba el uniforme del local e incluso firmaba autógrafos a los clientes.

¿Se trató de un intento de competir con Ethel Cain o simplemente de un momento improvisado de diversión? La pregunta queda en el aire y aún se desconoce la respuesta. Lo que sí se sabe es que todos estos sucesos fueron objeto de inspiración de la canción que fue interpretada por Lana del Rey en el auto.

Artistas involucrados

Artistas como Clairo y Nicki Minaj han mostrado interés por la nueva canción a través de likes en la publicación de Lana Del Rey. Según un hilo en X (antes Twitter), Ethel Cain bloqueó a Clairo por haber reaccionado a la publicación.

Por su parte, Nicki Minaj escuchó el tema, elogió la melodía y la instrumentación, y tuiteó: “Lana me hace cantar sobre una persona llamada Ethel Cain gracias a esta melodía, voz e instrumentación GENIAL”. Este comentario se interpreta como una muestra de apoyo hacia la cantante.

And there ya have it. Lana has me singing about a person named Ethel Cain due to this DOPE melody, vocal & instrumentation. It just made me think how many times ppl were probably PROUDLY rapping someone’s name in one of my songs & had no clue who or what I was talking about 😩 pic.twitter.com/jyfwI2FXF8 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) August 15, 2025

Entre diferencias de opiniones, indirectas, rivalidades y acusaciones, se ha mantenido un conflicto entre estas dos artistas (Lana del Rey y Ethel Cain) a lo largo de cuatro años, marcado por constantes comparaciones, tensiones en redes sociales y un debate público que ha captado la atención de sus seguidores y toda la prensa rosa que no queda exenta de este enfrentamiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!