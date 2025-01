¿En qué canción del nuevo álbum de The Weeknd se escucha a Lana del Rey?

Lana del Rey se une sorpresivamente a Hurry up tomorrow, el nuevo álbum que The Weeknd estrenó este 31 de enero de 2025. La cantante aparece en una colaboración oculta durante la canción The abyss. La intérprete de Brooklyn baby no figura en los créditos oficiales del disco, pero sus inconfundibles vocales se hacen notar en esta pieza de piano minimalista.

La participación de Del Rey en Hurry up tomorrow continúa su historial de colaboraciones con The Weeknd, quien ya la incluyó en Prisoner (2015), en Stargirl Interlude, una pista de su álbum Starboy (2016) y en el tema Lust for life (2017).

Además de ella, el álbum cuenta con la presencia de más artistas como Travis Scott, Future, Florence + The Machine, Playboi Carti y Anitta.

La ausencia de Dancing in the flames, sencillo previamente anunciado, genera especulación en los fans sobre si el track fue descartado o si formará parte de un proyecto futuro.

Retasos por los incendios en Los Ángeles

Este lanzamiento marca la tercera y última entrega de la trilogía After hours, que llegó con una semana de retraso por respeto a las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles.

Como parte de su compromiso con las víctimas de los incendios, el cantante también canceló su concierto en el Rose Bowl y donó un millón de dólares a fondos de ayuda.

En mayo, el disco tendrá una expansión cinematográfica con una película homónima protagonizada por The Weeknd, Jenna Ortega y Barry Keoghan. Dirigida por Trey Edward Schults, la cinta será estrenada exclusivamente en cines el 16 de mayo de 2025 bajo el sello de Lionsgate.

