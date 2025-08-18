Elecciones presidenciales en Bolivia: Estas son las propuestas de los dos finalistas

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga pasan a segunda vuelta y medirán fuerzas el 19 de octubre en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira (i) y Jorge Quiroga disputarán la Presidencia de Bolivia en el balotaje del 19 de octubre de 2025.

Con el 95,47 % de los votos contabilizados, los resultados oficiales colocan en el balotaje en Bolivia a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, con un 32,2 %, y al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia, con un 26,8 %.

RELACIONADAS Estudio de conteo rápido anticipa una segunda vuelta entre Paz y Quiroga en Bolivia

Ambos disputarán la segunda vuelta el 19 de octubre, en unos comicios marcados por la crisis económica y la convulsión social que atraviesa el país. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder tras casi 20 años de hegemonía, debido a que su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, habría obtenido el sexto lugar con un 3,2 % de los votos, según resultados oficiales.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz nació en 1967 en España, cuando su familia estaba exiliada. Formado en economía y relaciones internacionales, ha sido diputado, alcalde de Tarija y senador nacional.

Combo de dos fotografías donde aparecen Jorge Quiroga (i) y Rodrigo Paz Pereira. efe

Su propuesta central es la Agenda 50/50, que busca redistribuir el presupuesto nacional a partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Defiende lo que denomina un “capitalismo para todos”, con créditos accesibles, reducción de aranceles e incentivos para la economía formal.

El 'príncipe durmiente': Fallece Al-Waleed bin Khaled tras permanecer 20 años en coma Leer más

Paz también plantea reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y políticas de energías limpias. En campaña se ha presentado como una alternativa generacional que busca “servicio público” antes que carrera política, destacando su victoria sobre el MAS en cinco elecciones locales.

¿Quién es Jorge “Tuto” Quiroga?

Nacido en 1960 en Cochabamba, Jorge Quiroga fue vicepresidente de Hugo Banzer y asumió la Presidencia en 2001 tras su renuncia, convirtiéndose en uno de los mandatarios más jóvenes de Bolivia. Desde entonces ha sido candidato en tres ocasiones y ahora busca volver al poder tras casi 25 años.

Quiroga, ingeniero industrial formado en Texas, Estados Unidos, se ha consolidado como un perfil técnico y liberal, con un programa que apuesta por el libre comercio, la digitalización del Estado y un fuerte recorte del gasto público. Su lema de campaña es #CambioRadical, y no ha dudado en afirmar que aplicaría “motosierra, machete y tijera” para reducir el tamaño del Estado.

Crítico de los vínculos de Bolivia con Venezuela, Cuba y Nicaragua, mantiene su posición firme contra gobiernos que califica de autoritarios. Aunque sus adversarios lo tildan de elitista, se muestra convencido de que esta vez puede regresar al Palacio Quemado.

YoungHoon Kim, el más inteligente del mundo, predice cuándo vendrá Jesús: esto dijo Leer más

Un balotaje decisivo para Bolivia

El duelo entre Paz y Quiroga representa una competencia entre dos liderazgos de derecha con visiones distintas: uno con sello familiar y regionalista, otro con experiencia presidencial y un perfil tecnócrata. El 19 de octubre, los bolivianos decidirán quién conducirá el país en medio de la incertidumbre económica y social.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.