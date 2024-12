¿Quién fue el artista más escuchado en Spotify en 2024?

El Wrapped de Spotify llegó este 4 de diciembre de 2024 y no solo con la recapitulación personal de lo más escuchado en el año, sino que también con highlights musicales de otros. ¿Quién ha sido el artista más escuchado en todo el planeta? Averígualo aquí.

Sí, es Taylor Swift y no es sorpresa que siga dominando las listas globales. La cantante estadounidense se ha alzado nuevamente como la artista más escuchada en Spotify durante 2024, alcanzando más de 26.600 millones de reproducciones.

Con su gira mundial The Eras Tour, su más reciente disco The Tortured Poets Department y las regrabaciones de sus álbumes anteriores, Swift ha vuelto a conquistar al público con sus letras sobre rupturas amorosas y emociones universales.

El éxito de Taylor no solo se refleja en su popularidad como artista, sino también en sus logros discográficos. La versión deluxe de su álbum The Eras Tour y su último lanzamiento, The Tortured Poets Department: The Anthology, se han convertido en los discos más escuchados a nivel mundial, consolidando aún más su reinado en la música.

¿Qui´én más está en el top 5 de Spotify?

Aunque Taylor Swift lidera con gran ventaja, no es la única artista que ha cosechado éxito en 2024. El canadiense The Weeknd se sitúa en el segundo puesto, mientras que el reggaetonero Bad Bunny ocupa la tercera posición. El rapero Drake se mantiene fuerte en el cuarto lugar, y Billie Eilish completa el top 5, reafirmando su relevancia en la industria musical global.

Sabrina Carpenter conquista con 'Espresso'

En cuanto a canciones, Sabrina Carpenter se ha llevado el título de la más escuchada del año con su hit Espresso. La canción pop, pegajosa y energética, ha conquistado a millones de oyentes, alcanzando más de 1.600 millones de reproducciones en Spotify. Este éxito no solo se debe a la canción en sí, sino también al impacto viral que ha tenido la gira de la cantante, cuyas presentaciones han sido constantemente compartidas y comentadas en redes sociales.

Así, 2024 se ha consolidado como un año en el que Taylor Swift sigue dominando, pero nuevos talentos como Sabrina Carpenter siguen ganando terreno.

