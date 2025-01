The Weeknd habla del fracaso de 'The Idol'

The Weeknd sobre el fracaso de su última serie

The Weeknd habló sobre el fracaso de su serie The Idol y los desafíos personales que enfrentó durante su producción. En una reciente entrevista con Variety, Abel Tesfaye, nombre real del artista, explicó que, tras complicaciones logísticas y de otro tipo, tuvo que volver a grabar gran parte de la serie junto a Sam Levinson, director de la exitosa Euphoria. Esto coincidió con su exigente gira After hours til dawn, lo que incrementó la presión.

The Idol, estrenada en 2023, fue concebida como una propuesta provocativa y oscura. Sin embargo, no logró conectar con la audiencia ni con la crítica, y más bien debió enfrentar comentarios negativos sobre su contenido y narrativa.

Tesfaye, quien interpretó al personaje Tedros, admitió que, aunque eran conscientes de la naturaleza controvertida del proyecto, la recepción fue más fría de lo esperado. Estas críticas y el estrés por el que pasaba el artista causó que durante el último concierto de su gira en el SoFi Stadium, en septiembre de 2022, el artista sufriera un colapso vocal en pleno escenario. “Mi cuerpo, y en particular mi voz, nunca me habían fallado antes”, comentó.

Intentó continuar con el espectáculo, pero le resultó imposible, por lo que se vio obligado a cancelarlo y reprogramar otra fecha. Luego, al visitar al médico, este confirmó que su salud estaba en perfectas condiciones, lo que llevó al cantante a darse cuenta de que todo había sido consecuencia de la presión que vivía en esos momentos. “Mi voz siempre ha sido mi arma secreta, mi superpoder para superar cualquier cosa. Y en ese momento, la realidad me golpeó: todo puede cambiar en un instante”. Tras recuperarse, Tesfaye ofreció dos conciertos exitosos en el SoFi Stadium sin contratiempos.

El lanzamiento de su nuevo álbum

A pesar de las dificultades, el artista expresó estar orgulloso del trabajo realizado en The Idol. Actualmente, se encuentra en una nueva etapa de su carrera y está preparando el lanzamiento de su próximo álbum, Hurry up tomorrow, previsto para el 24 de enero de 2025.

Además del proyecto discográfico, The Weeknd también protagonizará una película de suspenso relacionada vagamente con el disco, que se estrenará el 16 de mayo de 2025. El thriller fue coescrito y protagonizado por él junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan. Dirigida por Trey Edward Shults, la cinta cuenta con guion de Shults, Tesfaye y Reza Fahim, coguionista de The Idol.

