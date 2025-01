Alejandro Kenig: Un mal comienzo musical

Me pica la lengua. Tanto el joven cantante como su madre han sido muy criticados por explicaciones que no convencen

El hijo de Marián Sabaté, Alejandro Kenig, tiene un sueño: ser cantante. Desde diciembre del 2024 empezó a anunciar que pronto saldría su primer álbum, Siete palos, grabado en Colombia y además planificaba lanzar el video de Lento.

Su carrera está respaldada por el sello discográfico Unlimited Records. Ahora su nombre artístico es Kenig G.

La víspera de su lanzamiento (jueves 9 de enero) fue detenido porque una chica lo acusó de un presunto delito sexual cuando se encontraban en una vivienda de Mucho Lote 2. Debido a que no hubo una denuncia formal de la supuesta víctima, lo dejaron en libertad.

Alejandro dio su versión, la noche del viernes 10 en una discoteca de La Garzota, al norte de la ciudad. Afirmó que se encontraba ultimando los detalles de su nuevo tema cuando ocurrió este hecho.

“En el estudio se encontraba una joven, al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol” y según él, malinterpretó uno de sus comentarios y, debido a su estado, pensó que iban a abusar de ella. Esto provocó que llamara a la Policía.

Los que manejan su carrera parece que no saben ni donde están parados. Primero, si quería aclarar un tema tan delicado, ¿por qué en una discoteca, un viernes, a partir de las 20:00?. No es el lugar ni la hora. Poca seriedad a un tema tan serio.

Tampoco se debió mezclar este asunto con un lanzamiento musical. Una acusación de esa naturaleza no es una broma cualquiera, así que no hay disculpas que valgan y estas no llegaron (de parte de la chica) hasta ahora, como lo ofreció Marián en la conferencia de prensa. ¿Era la forma con la que esperaban atraer a la prensa?

Madre e hijo, criticados

En las redes sociales han hecho pedazos a Alejandro y a su madre. La mayoría cree que fue un show al que la presentadora debió ponerle un alto y no permitirlo.

La prensa se siente burlada, así como las mujeres que sí han sido víctimas de delitos sexuales.

Otro cuestionamiento, ¿la policía sabía? En una ciudad tan insegura como Guayaquil en la que a cada segundo se comete un delito, los uniformados no pueden darse el lujo de perder el tiempo.

Mal comienzo para una carrera musical y Marián tira al tacho de basura más de 30 años en pantalla por no amarrarse los pantalones.

A los hijos de Troi Alvarado no les informaron del estado de su padre

Troi Alvarado tiene dos hijos con Pamela Palacios, Áxel y Tábata. Consultados si a ellos se les informó sobre el estado de salud de su padre que se encuentra en Estados Unidos, la actriz respondió: “Me enteré por una compañera de escuela, es una pena lo que está atravesando. Nosotros no hablamos con él hace seis años”.

Fue su esposa Ariana Mejía quien, a través de sus redes sociales, dio a conocer que el músico estaba grave. Inicialmente se creía que era un infarto o un trombo. “No se dio un infarto descarto eso. Porque le hicieron muchos exámenes ya que Troi llegó con un dolor de pecho y brazo, está infectado por Norovirus, estuvieron observándolo, le hicieron un contraste y los exámenes de sangre necesarios ya que estaban sospechando un trombo. Gracias a Dios está estable”.

Luego de su publicación, Ariana fue criticada por una imagen en la que aparece encima del artista el cual está en la cama de un centro de salud.

