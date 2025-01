Alejandro Kenig: Un caso que genera confusión

El primer escándalo del año lo protagonizó Alejandro Kenig, el hijo de Marián Sabaté. El jueves 9 de enero las redes sociales y las plataformas de diferentes medios se alborotaron porque el cantante fue detenido por un presunto delito sexual en una vivienda de Mucho Lote 2, tras la llamada de auxilio de una joven que dijo estar retenida en contra de su voluntad.

Ella indicó que había sido agredida, pero no presentó una denuncia formal. El fiscal determinó que no hubo delito y ordenó la liberación de Alejandro, quien había sido trasladado al Cuartel Modelo para las respectivas investigaciones.

Con el paso de las horas, Unlimited Récords, el sello discográfico al que pertenece, se manifestó para indicar que su artista Kenig G “ha estado involucrado en una situación que ha generado inquietudes. Estamos trabajando para aclarar los hechos de manera responsable y transparente”.

Además, la presentadora Marián Sabaté apareció en las redes sociales diciendo que el viernes 10 a las 8 de la noche iban a dar declaraciones de lo ocurrido. “Mi hijo ha sido víctima de difamaciones, calumnias e injurias. Siempre creí en su inocencia”.

Este confuso caso ha generado que se ponga en duda su veracidad y que se comente que fue solo una estrategia publicitaria por el lanzamiento de un material musical de Alejandro. Llama la atención que se espere hasta esa hora para aclarar cualquier situación. “¿Show de qué?. La gente es loca, cómo va a decir eso”, comentó Alejandro a esta sección.

Opiniones diversas

Jorge Luis Jara, director de contenido de Viralizados, expresó: “Conozco a Alejandro Kenig Sabaté desde que era un niño de cinco años. En muchas ocasiones pude quedarme con él cuando Marián, tenía trabajo. Siempre fue un niño hiperactivo, pero jamás fue criado sin valores y peor sin que su madre le enseñara el respeto hacia las mujeres. Siempre estuvo rodeado de féminas, entre ellas su abuela Angelines, su hermana Bárbara y su progenitora.

Lo ocurrido me dejó sorprendido y desconcertado porque no creo que él haya llegado a hacer algo o lo haya intentado. Es un hombre que maneja su ‘pinta’ y mujeres no le faltan, algo que lleva en los genes por su progenitor (Alejandro). Debe recordar y siempre tener presente que fue criado por una mujer que ha luchado y trabajado duro para sacarlo adelante sin la presencia de su padre”.

Según el comunicador Stalin Ramos, de Calientitos TV, “si todo es un show, quien lo armó es un principiante o alguien que definitivamente no sabe nada de producción, promoción, marketing, relaciones públicas y manejo de redes sociales. Sería increíble que Marián Sabaté, con todo el conocimiento que tiene sobre el mundo del entretenimiento, pueda aprobar la promoción de una canción de su hijo en este estilo e involucrando a los medios de comunicación en un escándalo mediático que tiene como marco un delito.

Lo que se dijo, las fotos y los titulares escabrosos no van a desaparecer del ciberespacio y quedarán por siempre para remarcar el caso si se trata de una mentira. De ser una realidad, y hasta ahora no existe denuncia ni nada en contra de Alejandro Kenig, él y su familia deberían llegar hasta las últimas consecuencias y conseguir que los involucrados en el hecho sean castigados porque acusar de palabra a alguien de un delito y que se arme tremendo alboroto para después desaparecer y no aclarar la situación, es jugar con la honra y buen nombre de una persona, y peor con la popularidad de un personaje mediático”.

Por su parte, Carlos José Matamoros, quien trabajó con la rubia presentadora, opinó: “No creo que sea un show, aunque no negaré que fue lo primero que se me vino a la cabeza. El tema es bastante delicado y me apena que Marián esté pasando por este mal rato. Muchas veces se está en el lugar equivocado y con las personas equivocadas y nos metemos en situaciones que nos pueden afectar. Conozco a Alejandro y no lo creo capaz. Está pasando por un momento difícil, pero es buen chico”.

"La Fiscalía podría iniciar de oficio una investigación"

El abogado y periodista Steven Reyes considera “si no hay denuncia escrita de la presunta víctima, la Fiscalía podría iniciar de oficio una investigación por el presunto delito de abuso sexual para determinar si el hecho se cometió. Sí hubo una alerta a la Policía y por eso fue detenido y liberado luego”.

Añade este profesional “que si lo que se dio fue una llamada al ECU-911 y el hecho no es cierto o no ocurrió, entonces quien llamó estaría haciendo uso indebido de la línea única de emergencias, lo cual contempla sanciones que podrían ir desde la suspensión de la línea telefónica hasta el cometimiento de un delito sancionado con cárcel. El artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de 15 a 30 días a la persona que de manera indebida haga uso del número único de atención de emergencias para dar un aviso falso y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia”. Se espera que se aclare el hecho.

