¿Qué pasó con el hijo de la presentadora de televisión que fue detenido?

El hijo de una conocida presentadora de televisión ecuatoriana fue detenido la mañana del jueves 9 de enero en una vivienda de dos plantas ubicada en el sector Mucho Lote 2, al norte de Guayaquil. Sin embargo, más tarde fue puesto en libertad.

Durante el operativo, los agentes de la Policía encontraron varias botellas de alcohol en el domicilio. Para ingresar, utilizaron herramientas especiales que les permitieron abrir las rejas de la vivienda.

El subteniente Fernando León, del distrito Pascuales, informó que la intervención se realizó tras recibir una alerta de una mujer que aseguraba haber sido retenida contra su voluntad y que presuntamente se intentó abusar sexualmente de ella.

"Estábamos patrullando por la zona cuando una señorita nos pidió ayuda para salir del domicilio, afirmando que estaba retenida. Ahora se procederá con el examen legal correspondiente para determinar si hubo algún delito. El joven detenido manifestó que es cantante y que se dedica a la música. Nos dirigimos a la Fiscalía para el reconocimiento de los hechos", explicó el subteniente León.

El oficial también mencionó que, al llegar al lugar, observaron a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas.

En defensa de su "amigo"

Un hombre que se identificó como productor musical y amigo del detenido negó las acusaciones, asegurando que no hubo delito, sino solo una discusión.

"Ella llegó bajo los efectos del alcohol. Todo esto es un invento. Lo que pasa es que él es un artista, mi hermano, y saldrá adelante. Esto es una farsa, somos músicos", afirmó el supuesto productor.

El joven fue sacado del domicilio esposado y trasladado en un vehículo policial para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

El coronel Edisson Rodríguez, jefe del distrito Pascuales, al que pertenece el sector de la detención, explicó que el fiscal a cargo del caso ordenó la liberación del detenido.

"Verbalmente, la mujer indicó que había sido agredida, pero no presentó una denuncia formal. El fiscal determinó que no hubo delito y ordenó la liberación. Todo apunta a que se trató de un malentendido entre ellos. Al no haber cargos presentados, el joven ya está en casa", concluyó el coronel Rodríguez.

