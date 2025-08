Corte Constitucional: en la mira del nuevo absolutismo

Si alguna institución del Estado no está dispuesta a servir al gobierno de Daniel Noboa como alfombra, este no dudará en activar un operativo, ya sea para tomarla, destruirla o amedrentarla al punto de que obedezca como perro adiestrado.

Ahora es el turno de la Corte Constitucional, cuyos tribunales de admisión resolvieron el 4 de agosto de 2025 la suspensión provisional de varios artículos de las leyes enviadas por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional y aprobadas por ese organismo: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública.

El gobierno sabe, porque es absolutamente predecible, que esas leyes que aprobó la Asamblea, a pesar de sus enormes vicios de inconstitucionalidad, tendrán dictámenes contrarios. Por eso, está en marcha el operativo para secuestrar la Corte Constitucional o, en caso de que eso no sea posible, hacerla desaparecer para tener otra a su servicio.

Así se desarrolla el operativo contra la Corte

El operativo camina: la campaña de opinión pública para desprestigiar a la Corte Constitucional ya está en marcha desde hace días y continuará hoy en la Asamblea con una insólita y sorpresiva decisión de aprobar el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (que dormía el más profundo sueño de los justos desde hace más de un año) y que será utilizado para posesionar a un nuevo banco de elegibles para eventuales reemplazos de los jueces constitucionales que estorben.

Luego, si la domesticación absoluta del organismo no es posible, se incluirá una pregunta en la consulta prevista para diciembre que plantee la desaparición de la Corte Constitucional para ser reemplazada por una sala de la Corte Nacional de Justicia y así reeditar una vieja fórmula de control constitucional, de sello decimonónico.

La campaña de desprestigio de la Corte Constitucional es burda e impresentable.

¿Quién reemplazará a la Corte Constitucional?

Como el gobierno teme (o sabe) que las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública serán declaradas inconstitucionales (lo son a gritos), varias voces de líderes de opinión, en algunos casos convenientemente aceitados y en otros por puro entusiasmo, ya están gritando a los cuatro vientos que hay que reformar la Constitución para eliminar la Corte Constitucional y reemplazarla por un sistema en el que exista una sala de control constitucional en la Corte Nacional de Justicia.

Varios periodistas ya están manos a la obra en esta cruzada del gobierno. La idea, básicamente, es que una corte que no está en sintonía con los anhelos de paz y de orden que, dizque, promueven estas leyes, no debe existir. “Es la única autoridad del Estado que no responde ante nadie, queda impune cuando viola la Constitución”, decía uno, mientras otro, curiosamente periodista deportivo, dice que si están en contra de estas tres leyes sería un buen momento para replantear o penalizar sus actuaciones actuales, pasadas, presentes y futuras. “Si se ponen del lado del enemigo, tienen que ser tratadas como tal. ¡Esto es una guerra!”, decía en un mensaje de X.

La idea es demencial: si la Corte Constitucional no dice que estas leyes son constitucionales, hay que plantear su desaparición. Más o menos como decir que se debe eliminar el SRI porque me cobra impuestos que no me convienen. Esta campaña de opinión apunta a que en la consulta anunciada para diciembre se incluya una pregunta para la eliminación de la Corte y la creación de una sala especializada en control constitucional en la Corte Nacional de Justicia.

¿Por qué es importante la Corte?

Esta segunda idea es completamente fallida: desde hace decenas de años que el constitucionalismo mundial llegó a la conclusión de que las cortes supremas o nacionales de justicia no deben ejercer el control constitucional porque esos tribunales deben ser, a su vez, sujetos de control constitucional.

¿Una Corte Nacional va a controlar la constitucionalidad de sus propias decisiones? No. Por eso el constitucionalismo moderno establece a estos tribunales o cortes constitucionales como organismos independientes de los otros poderes del Estado.

La posibilidad de que estos temas sean incluidos en la consulta no ha sido negada por el gobierno. La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa de los lunes, calificó de “grosera” una pregunta planteada sobre este tema por un periodista.

Sin embargo, no dijo que estuviera descartada la idea. “Lo que nos interesa a nosotros es que la Corte Constitucional responda ante las necesidades de los ecuatorianos. ¿Cómo debe funcionar el Estado? El Estado no debe funcionar ante las exigencias, ante las presiones de los Grupos de Delincuencia Organizada”, se limitó a responder ambiguamente Jaramillo.

¿Control político a los magistrados?

Se sabe, sin embargo, que al interior del gobierno se baraja no solo una pregunta sobre la desaparición de la Corte Constitucional para que sea reemplazada por una sala de la Corte Nacional de Justicia, sino que, además, se plantearía otra pregunta sobre si esos jueces deben ser sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea.

Es decir, la idea sería tener una Corte Constitucional absolutamente dominada desde el poder político, en este caso de una Asamblea completamente al servicio más fiel de Carondelet.

El gobierno de Daniel Noboa camina como una aplanadora que está dispuesta a acabar con la independencia de cuanta institución del Estado que no esté rendida a sus pies. Ya está la Asamblea, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia. Falta la Corte Constitucional y otros focos de resistencia al absolutismo, como la prensa, por ejemplo.

