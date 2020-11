The Weeknd acusa de corrupta la Academia del Grammy

Este año la premiación de Grammy no ha sido bien recibida por varios de los artistas más importantes de la industria. Sus fuerte opiniones han provocado reacciones nunca antes vistas, incluyendo al contestación de La Academia por su decisión en las nominaciones.

Todo lo detonó el cantante The Weeknd, que según el público, sacó uno de los mejores trabajos en este 2019-2020 con 'After Hours', su último álbum. Pero este no quedó en ninguna categoría pese a que el artista estuvo hasta en conversaciones de participar en la gala con uno de sus temas.

Por eso usó Twitter y los tildó de pocos serios. “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a la industria y a mis fans transparencia…”, alegó el artista. También aceptó que declinó en la invitación de cantar en la gala que se llevará a cabo el domingo 31 de enero.

El mensaje de Abel Makkonen Tesfaye llegó horas después de que el presidente interino y director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr., emitiera un comunicado en el que felicitaba a los nominados, además de reconocer que este año se registró un número récord de presentaciones. "Entendemos que The Weeknd está decepcionado por no haber sido nominado", dijo Harvey. "Me sorprendió y puedo empatizar con lo que está sintiendo. Su música este año fue excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de la admiración de todos".

"No creo que la omisión de Weeknd ponga en duda el proceso de nominaciones, honestamente", dijo. “El proceso está ahí para que podamos continuar monitoreando la excelencia. Estuve en la sala principal este año (que decide las categorías principales) y observé, y las personas que están en ella son profesionales de la música, en la cima de su oficio, tanto en la composición y producción de canciones y hay muchos artistas. Y estaban escuchando críticamente cada canción que llegaba a sus escritorios, así que no creo que muestre un defecto en el proceso. Es un proceso largo y arduo y la gente se enorgullece de él. A la gente en esa habitación le importa: no hay agendas allí, no hay "desaire a esta persona" o aquella persona. Se trata de intentar encontrar la excelencia", expresó Harvey Mason Jr.

Más inconformidad

Pero además de Abel, Justin Bieber y Nicky Minaj se pusieron en contra de La Academia. Casi que siguiendo los pasos de Kanye West el pasado mes de septiembre. Bieber obtuvo cuatro nominaciones. En específico fueron: Mejor Álbum Vocal Pop por 'Changes', Mejor Actuación Pop Solista, Mejor Actuación Pop / Dúo de Grupo y Mejor Actuación Country Dúo / Grupo.

Sin embargo, el intérprete de 'Yummy' no estaba contento con la clasificación pop de su última oferta. “Soy muy meticuloso e intencional con mi música. Habiendo dicho eso, me propuse hacer un álbum de R&B. 'Changes' es un álbum de R&B y no está siendo reconocido como tal, lo cual es muy extraño para mí”, escribió en un comunicado en Twitter.

Y La Academia también le respondió. “Siempre queremos respetar los deseos del artista”, dijo Mason Jr., respondiendo a una pregunta sobre artistas que sienten que sus nominaciones no necesariamente coinciden con la categoría en la que se encuentra su música. “El arte es algo gracioso porque es muy subjetivo y en la Academia nuestro objetivo es honrar la excelencia". Él no emitió ninguna palabra sobre Nicky Minaj quien recordó que ella debió merecer el gramófono a Mejor Artista Nuevo en 2012.