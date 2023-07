The Idol, la serie de HBO protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd, fue estrenada el 4 de junio en la plataforma de streaming. Y en tan pocos días le han llovido innumerables críticas. La principal cuestiona si el show denuncia el maltrato de la industria a las mujeres o fetichiza su lucha.

La historia se basa en la vida de una nueva y prometedora estrella del pop, Jocelyn, interpretada por Depp, que sufre problemas mentales tras la pérdida de su madre. Sin embargo, su equipo directivo ignora rápidamente ese detalle alegando que “la enfermedad mental es sexy”.

Jocelyn conoce al dueño de un club y líder de una secta, Tedros, interpretado por The Weeknd, y se encapricha con él. Lo que sigue es una serie de perversiones extremas y escenas de sexo entre los dos personajes.

La polémica comenzó antes de estar al aire. El cantante, quien en la vida real se llama Abel Tsfaye, creador del show junto a Sam Levinson (Euphoria), despidió a la directora original, Amy Seimetz, por tener una “perspectiva demasiado femenina” del personaje principal.

Múltiples fuentes afirman también que la serie tenía fantasías sexuales y perversiones muy perturbadoras, incluidas las de violación sexual que “cualquier hombre tóxico tendría”.

Levinson, Depp y Tsfaye han defendido la producción desde que las acusaciones y críticas se extendieron por toda la web. Por su parte, Levinson se ha defendido declarando: “Es curioso, creo que a veces cosas que podrían ser revolucionarias se llevan demasiado lejos”.

La serie parece degradar a las mujeres y su valía por el placer de un hombre, disfrazada con la fachada de ser ‘revolucionaria’.

¿Similitudes con la vida de Selena Gomez?

La relación entre The Weeknd y Selena Gomez duró aproximadamente 10 meses. Sin embargo, los artistas se mostraron muchas veces juntos públicamente en alfombras rojas.

A finales del 2017 se separaron y aunque siempre han aclarado que terminaron en buenos términos, las dudas de aquello aparecen con el estreno de The Idol.

Los fans de Selena han saltado al percibir que muchas cosas que le suceden a la protagonista de la ficción son bastante similares a ciertas situaciones de la vida personal de la ex estrella de Disney que ella reveló en su documental titulado My mind & me.

En el primer episodio, se ve a Jocelyn creando la portada de su álbum completamente desnuda, parecida a la que hizo Selena para su disco Revival publicado en 2015.

En otro capítulo se la ve llevando una banda que le dieron en la clínica de rehabilitación, mientras graba contenido para su álbum. En su single Bad Liar, Gomez lleva una igual después de haber recibido tratamiento para el lupus. ¿Coincidencia o intención?

Las artistas femeninas promueven el cuidado mental

Pese a que hoy, artistas masculinos como Camilo o Shawn Mendes hablan abiertamente del cuidado de la salud mental, las mujeres están liderando este tema.

Hace unas semanas, Tini se convirtió en noticia titular en muchos medios tras declarar que había estado sufriendo ataques de pánico en las últimas semanas, antes de comenzar su gira por España. En los recientes shows de la artista por el país europeo, se la ha visto mejor. Sin embargo, continúa la preocupación por sus gestos, miradas o las innumerables veces que se quebró en llanto mientras hablaba con su público.

Luego, su colega Lali, en el pódcast de Juanpa Zurita, revela también haber hablado con su equipo para ponerle un freno a la vorágine que vivía, ya que se dio cuenta de que estaba sufriendo de taquicardia y temblores en sus extremidades de manera muy recurrente.

En ocasiones, la gente llega a ser bastante exigente con las ‘pop stars’, olvidando que tienen acceso a leer todo lo que les escriben, bueno o malo.

Un punto importante a rescatar de The Idol es que muestra todo lo que vive una estrella, pero que normalmente el público no ve. Eso puede servir para que los usuarios de redes sociales sean más empáticos con los artistas.

La misoginia en el pop, ¿algún día acabará?

A finales de junio, se dio a conocer la noticia de que Madonna tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos debido a una grave infección bacteriana. También se informó que su gira mundial no se cancelaba, solo se pospondría.

Leer los comentarios de la gente en esa publicación y en unas anteriores es pasearse por frases como: “El relleno se le ha infectado”, “Es mejor que se retire”, “La han ingresado porque cada vez quiere estar más joven”, “Mucha cirugía estética”, entre otros del mismo tipo.

¿Es Madonna otra víctima más (quizá la más importante) de la misoginia y edadismo en la industria musical actual en comparación a sus colegas masculinos? Puede que sea una característica neta del pop, que glorifica lo nuevo y menosprecia la vejez. Sin embargo, solo se hace con las mujeres.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto, así que no voy a empezar ahora. He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser una pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los próximos años”, declaró una vez la Reina del Pop.

Aunque la serie de HBO acaba con un final abierto, en el que se da a entender que la protagonista sabía todo lo que Tedros había hecho en forma de manipulación, se confirma una vez más que a ellas se les exige más: hacer hits, estar siempre con el mejor físico y trabajar de forma incansable, sin importar lo que están atravesando personalmente.