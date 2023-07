La prensa argentina se ha hecho eco de un quebranto en la salud de la modelo y presentadora de televisión del país del tango, Wanda Nara (36), quien a su vez es esposa del futbolista Mauro Icardi (30).

Varios de sus colegas han tratado el tema con prudencia, pues no han hablado de la enfermedad que padece, sin embargo, Jorge Lanata reveló lo que al parecer era un secreto a voces. Él indicó que la empresaria y exfigura de Gran Hermano tiene leucemia y está muy grave. El comunicador ha sido tachado de imprudente y carente de empatía al solo preocuparse por dar una primicia. “¿Qué daño produje?”, responde Lanata.

El exesposo de Wanda, Maxi López y padre de tres de sus cinco hijos, llegó al aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), el exfutbolista dijo: “Me parece que en esta se equivocó mal (Lanata) porque no sabe que hay hijos detrás. Me parece que le faltó un poquito de empatía”, respondió algo molesto Maxi en una entrevista con el espacio FarandulaShow.

Por su parte el periodista Luis Ventura dijo: “Que Dios la ayude; no está bien. Se hizo estudios, arrojaron muchos glóbulos blancos que... la letra de la clínica la sabe la familia. No me voy a meter”.

Wanda publicó este 17 de julio un posteo en su cuenta de Instagram en el que habla de su estado de salud y enfatiza que quiere proteger a sus hijos.