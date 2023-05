Con cerca de 15 años de carrera profesional, por el consultorio del odontólogo Diego Coppiano han pasado políticos y empresarios. Lo que más llama la atención en él es su pasión por el fútbol, plasmada en una colección de camisetas. Por una prenda, ha llegado a pagar hasta 200 dólares. EXPRESIONES se adentró en el mundo del odontólogo guayaquileño y lo sometió a El Cuestionario.

Hábleme de su colección de camisetas de fútbol.

Las compro muy seguido, las colecciono hace años y de todos los clubes. Siempre me ha gustado el fútbol. A mi esposa (Mishelle Mora) no le agrada que las compre, piensa que es un gasto innecesario. Yo le respondo que es un patrimonio, porque en 30 años tendrán un valor más alto.

¿Guarda la de algún futbolista profesional?

Del italiano Francesco Totti, de la Eurocopa 2004. Tengo algunas prendas que acá nadie tiene. Algunas obtenidas en viajes, otras por internet y en ofertas en el extranjero. En mi luna de miel, en Buenos Aires, mi esposa me acompañó por horas a adquirir algunas.

¿Y cuál es la que, en caso de un robo, pediría que se lleven todas, menos esa?

Una de Italia 2002, de Alessandro Del Piero. Fue la época en que Ecuador clasificó por primera vez en el Mundial.

¿Y ha dejado de comer por comprar una?

Sí, he preferido comer un seco de pollo, con tal de comprar otra camiseta para mi colección y que ya la tenía vista.

¿La más cara?

Una de la Roma. Que costó 200 dólares.

¿Y en la cancha de la vida ha sido un 10?

Un 9. Soy el que hace los goles difíciles, los imposibles.

¿Con quién le hubiese gustado pelotear y luego tomarse una cerveza?

Con Diego Armando Maradona.

Diego junto a su esposa, Mischelle, quien tiene siete meses de embarazo. Juan Faustos

¿De niño el ratoncito Pérez le dejó plata?

(Risas) Creía en Papá Noel, pero no en el ratón Pérez.

¿Qué hacía entonces cuando uno de sus dientes estaba flojo?

Recuerdo que en una de mis vacaciones en la playa, andaba en bicicleta, me caí, me golpeé, un diente quedó flojo, como tenía miedo que me lo sacaran, lo hice por mi cuenta.

¿Y qué otras cosas se ha sacado en su vida?

A mis 37 años he cumplido muchos sueños. Con mi esposa siempre hemos ido de la mano de Dios. Él me ha dado la herramienta en mi profesión para que mis pacientes tengan la sonrisa más bella. Eso es lo más importante.

¿Es cierto que usó brackets?

Sí, en un inicio, cuando era niño, fue por tres años, pero como era desobediente tuve que volverlos a usar cuando estaba en la universidad. Para ese momento era más disciplinado.

¿Alguna vez le rompieron los dientes?

(Risas) No, jugando pelota me han dado codazos, pero no me han roto los dientes.

¿Y usted ha dejado sin dientes a alguien?

(Pausa) No, nunca he buscado pelea. No me gusta.

Pero tardó en responder...

Es que recordé que a un amigo, no le pegué en los dientes, pero sí en la entrepierna (risas).

¿Le ha dado ganas de ver al alguien sin dientes?

No, no he pensado en eso, más bien cuando veo a alguien que no los tiene, me pregunto, qué le habrá pasado.

¿Lo primero que observa en alguien que recién conoce, son sus dientes?

La sonrisa. Puedo saber quién tiene carillas o coronas.

Diego juega como 9, pues asegura que hace los goles más difíciles. Juan Faustos

¿Qué piensa de sus colegas que ofrecen diseños de sonrisa?

Bajan la varilla en esta profesión. Te ofrecen precios y publicidades que muchas veces son mal manejadas.

Ofrecen combos como si tuvieran un puesto de comida rápida.

La odontología no es promoción, es salud. La belleza se refleja en una sonrisa, pero a veces esas promociones provocan enfermedades, puede ser peor. Yo tengo ética.

¿Y quién diseña su sonrisa?

Mis dientes son originales (risas), lo que me hace sonreír son mis perritos, mis amigos, son motivos para estar siempre feliz. Ver también a mi familia, ya viene un hijo en camino, tengo la tranquilidad de que le puedo ofrecer un buen hogar. También sonrío cuando veo felices a los demás.

¿La sonrisa perfecta?

No existe. Tom Cruise no la tiene, él presenta un problema de perfil. Lo que sí hay son sonrisas bonitas como las de Jennifer Aniston y María Susana Rivadeneira. Hay que sonreír aunque estés triste y con problemas.

¿A qué famoso (a) le cambiaría la dentadura?

A David Schwimmer.

¿Y de Ecuador?

A Guillermo Lasso.

¿Lo más raro que ha encontrado en la boca de alguien?

Un chocho, cuando hacía la rural.

¿Qué noticia recibió sin anestesia?

La muerte de mi padre.

¿Y qué cosas usted ha dado a otros sin anestesia?

A mi madre, la vez que me hice un tatuaje, lloró y se enojó mucho. Soy el único de la familia que lo tiene en la pierna. Me obligaron a usar calentador para que no se me viera (risas), me prohibieron llevar pantaloneta.

¿Y a usted nunca se le pasó la anestesia con un paciente?

Jamás.

¿Ha tenido ‘chilindrinas’ cuando se atienden con usted?

Sí, claro, generalmente pasa con los niños.

¿Qué le puede ocasionar una caries o un dolor de muela?

La libreta de notas de mi hijo Diego Matías (risas).

¿Y cuáles son esos ‘calces’ que no se desgastan?

Mi esposa y el ambiente donde me desenvuelvo. Dios me dio el lugar perfecto para desarrollar mi profesión.

¿Es verdad que algunos alcaldes y prefectos lo han visitado de incógnitos?

Sí, al principio no los reconozco, porque van vestidos de una forma muy sencilla. Cuando indago, recién me entero de que son gente importante. Creo que lo hacen porque no quieren que les cobre más caro (risas).

¿Alguno que recuerde?

Por ética, no puedo dar su nombre, pero puedo decirte que viajó al Mundial de Qatar y para eso sí tenía plata.

DATOS CURIOSOS

*De chico quería ser biólogo, pero finalmente se inclinó por la odontología.

*Nunca ha experimentado un dolor de muela “Prefiero que me de fiebre, que me golpeen en un partido de fútbol o doblarme el tobillo”.

*Atiende pacientes hasta el 31 de diciembre.

*Jamás ha pasado un tratamiento de conducto.

*Sostiene que como dentista hay que tener una buena sonrisa y una buena dentadura. “Es la carta de presentación y he visto a unos colegas con unos dientes nada alineados”.

*Su lema de vida es: “Dios provee, todo es con Él”.

EN POCAS PALABRAS

Colores: Azul.

Sabores: Mostaza.

Olores: Pizza

Fortalezas: La amistad.

Debilidades: El desorden.

Fobias: A los ratones.

Equipos: Juventus y Nápoles.

Bebidas: Cerveza y ron.

Ciudad: Bariloche.

Un plato: El espagueti.