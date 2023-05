Al igual que el comunicador ecuatoriano Alfonso Espinosa de los Monteros, la banda roquera Aerosmith se despide por la puerta grande luego de más de cinco décadas en la música. Para felicidad de sus fans, lo hace con una gira a la que ha denominado Peace Out (Hasta nunca).

Formada en 1970 por el vocalista Steven Tyler, el guitarrista Brad Whitford, el bajista Tom Hamilton y el baterista Joey Kramer, el grupo estadounidense ofrecerá 40 conciertos desde el 12 de septiembre hasta el 26 de enero de 2024 en Estados Unidos y Canadá.

The Black Crowes será la banda telonera en esta despedida, que el año pasado no pudo llevarse a cabo por una recaída en las drogas de Steven Tyler.

Cinco famosos adictos al trabajo Leer más

Sweet emotion, Walk this way, Livin’ on the Edge son algunos de los grandes clásicos de una carrera que tuvo un resurgir en los años 90 con temas como Cryin’, Crazy y Amazing, conocidos por los videos que lanzaron a la fama a Alicia Silverstone e incluso a la propia hija de Tyler, Liv. Ambas se convirtieron en reconocidas actrices, pero con una carrera efímera.