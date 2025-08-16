Universidad Católica vs Libertad EN VIVO: Minuto a minuto y canales para ver LigaPro

La Chatoleí buscará revancha ante los lojanos. Así formarán hoy en el Atahualpa por la fecha 25 de LigaPro

Este sábado 16 de agosto, a las 16:30 (hora de Ecuador), Universidad Católica y Libertad se enfrentan en el Estadio Olímpico Atahualpa. Este partido corresponde a la fecha 25 de la LigaPro en su fase inicial.

El Trencito Azul buscará imponerse de local luego de caer 2-0 en la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en el duelo de ida de los octavos de final. En el torneo nacional se ubica en la octava posición con 35 puntos y atraviesa un buen momento, sumando 5 victorias y un empate de los últimos 6 encuentros.

Por otra parte, el conjunto lojano se encuentra en el sexto casillero de la tabla, con 37 unidades y está en la pelea por mantenerse dentro de los seis primeros de la clasificación final en busca del título. Llegan al cotejo ante la Chatoleí tras ganar 2-1 a Mushuc Runa.

Libertad venció a Universidad Católica en el primer duelo de LigaPro 2025. API

La última vez que se enfrentaron Universidad Católica y Libertad fue este año, el pasado 28 de abril en el estadio Reina del Cisne, por la fecha 10 de la LigaPro. La victoria 3-1 se quedó en casa con los tantos de Néstor Caicedo, Eber Caicedo (2), mientras que Byron Palacios convirtió el descuento camarata.

¿Dónde ver ENVIVO el partido entre Universidad Católica y Libertad?

El partido de este sábado 16 de agosto, en la continuación de la jornada 25 del campeonato nacional se podrá disfrutar por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en sus respectivas plataformas digitales. Asimismo, Ecuavisa será el que lo pase por televisión abierta.

Alineaciones de Universidad Católica y Libertad

EN VIVO: Universidad Católica vs Libertad en la LigaPro

