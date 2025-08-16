Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Universidad Catolica libertad
Universidad Católica recibe a Libertad en la fecha 25 de la LigaPro.expreso

Universidad Católica vs Libertad EN VIVO: Minuto a minuto y canales para ver LigaPro

La Chatoleí buscará revancha ante los lojanos. Así formarán hoy en el Atahualpa por la fecha 25 de LigaPro

Este sábado 16 de agosto, a las 16:30 (hora de Ecuador), Universidad Católica y Libertad se enfrentan en el Estadio Olímpico Atahualpa. Este partido corresponde a la fecha 25 de la LigaPro en su fase inicial.

Lea también: UFC 319 | Du Plessis vs Chimaev EN VIVO: Horarios y canales para ver las peleas hoy

El Trencito Azul buscará imponerse de local luego de caer 2-0 en la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en el duelo de ida de los octavos de final. En el torneo nacional se ubica en la octava posición con 35 puntos y atraviesa un buen momento, sumando 5 victorias y un empate de los últimos 6 encuentros.

RELACIONADAS

Por otra parte, el conjunto lojano se encuentra en el sexto casillero de la tabla, con 37 unidades y está en la pelea por mantenerse dentro de los seis primeros de la clasificación final en busca del título. Llegan al cotejo ante la Chatoleí tras ganar 2-1 a Mushuc Runa.

ligapro-libertad-vs-catolica-scaled
Libertad venció a Universidad Católica en el primer duelo de LigaPro 2025.API
christian cueva emelec

Christian Cueva en la encrucijada: Emelec vs. escándalo de amor en Perú ¿Qué pasó?

Leer más

La última vez que se enfrentaron Universidad Católica y Libertad fue este año, el pasado 28 de abril en el estadio Reina del Cisne, por la fecha 10 de la LigaPro. La victoria 3-1 se quedó en casa con los tantos de Néstor Caicedo, Eber Caicedo (2), mientras que Byron Palacios convirtió el descuento camarata.

RELACIONADAS

¿Dónde ver ENVIVO el partido entre Universidad Católica y Libertad?

El partido de este sábado 16 de agosto, en la continuación de la jornada 25 del campeonato nacional se podrá disfrutar por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en sus respectivas plataformas digitales. Asimismo, Ecuavisa será el que lo pase por televisión abierta.

Alineaciones de Universidad Católica y Libertad

EN VIVO: Universidad Católica vs Libertad en la LigaPro

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. San Lorenzo celebró su fiesta cantonal con encocado gigante de cangrejo

  2. Mujeres de la península fortalecen su técnica de sombreros de paja toquilla

  3. Playas revive su historia de lucha, por su cantonización

  4. La ganadería y turismo toman fuerza en Píllaro

  5. Quito se prepara para Capitol Land 2025: música, arte y mapping en La Alameda

LO MÁS VISTO

  1. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  2. Ecuador ofrece 10 mil becas en Inteligencia Artificial: inscríbete aquí

  3. Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas

  4. "No me llama, me manda terceros": Aguiñaga a Luisa González por falta de diálogo

  5. Romería de la Virgen de El Cisne 2025: fechas, recorrido y recomendaciones

Te recomendamos