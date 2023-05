En esta nueva entrega de Tengo que decirlo, EXPRESIONES conversó con Vanessa Graf, una mujer vinculada con los negocios, el diseño de interiores y la industria de la moda..

1 “En este momento de mi vida me siento mejor que nunca. Tranquila y en paz. Pienso que estoy en una etapa de reestructuración”.

2 “Estoy con ideas y proyectos de cosas nuevas que saldrán en su debido momento”.

3 “Dejé la moda en el año 2019 para dedicarme a otro tipo de prioridades, como mi familia, mi casa. Fue una etapa sacrificada, tenía una hija pequeña”.

4 “No idealizo o pienso mucho en el futuro, me parece que en el camino salen cosas y Dios tiene un mejor plan inimaginable. En la vida todo puede cambiar y para mejor”.

5 “En estos últimos años aprendí que primero está la familia, todo lo demás no vale la pena”.

6 “Valoro mucho los amigos, los buenos momentos y las cosas simples de la vida”.

7 “De mi época de Miss Mundo mantengo todavía amistades, además la disciplina, el enfoque y ser una mujer organizada. Aprendí a valerme por mí misma y no necesitar de otras personas. No participé por vanidad, sino por apoyar una causa. Fue una experiencia haber estado en París y en las islas Seychelles”.

8 “Tengo una fundación que rescata animales de la calle, a la que le dedico tiempo también hace tres años. La presidenta es Liliana Febres-Cordero. Necesitamos más apoyo y ayuda. Los animales para mí son sagrados, seres fieles, desinteresados que siempre estarán ahí para ti”.

Vanessa se considera una mujer que se levanta de las cenizas. Wolf Estudios

9 “Confieso que soy muy vanidosa, no puedo ir ni siquiera a un supermercado si es que no estoy arreglada. La primera impresión para mí es importante, nunca sabrás con quién te toparás. En el mundo de la moda y la belleza, la gente espera verte igual como luces en las revistas”.

10 “Me gusta verme al espejo y lucir bien, guapa y bonita. Así lo hice hasta en la época de la pandemia, dentro de mi casa”.

11 “Me molesta la gente falsa y mentirosa, prefiero verla de lejos”.

12 “No me dejo amargar de nadie, no me molesta ni me duele lo que hablen de mí . No me llega. Sé lo que soy y lo que valgo”.

13 “No me pongo límites y con lo que hago busco ser feliz”.

14 “Me lavo las manos 20 veces al día y no me agrada andar sin zapatos en ningún lado”.

15 “Estoy tomando impulso y al mismo reestructurando mis ideas para hacer algo grande. Soy una mujer de sorpresas, una caja de pandora”.

16 “No soy una mujer perfecta, tengo miles de defectos, pero no cambiaría nada en mí”.

17 “Después de dos divorcios, aún creo en el amor, siempre va a existir, pero ahora no estoy en busca de nada. Así me quiero mantener por algún tiempo, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Un divorcio es muy triste y más aún cuando hay hijos, pero todo es superable”.

La modelo y mujer de negocios comenta que lo que más le seduce de un hombre es su inteligencia. Wolf Estudios

18 “Mis tres hijos son mi mayor tesoro y fortaleza, son mi mayor impulso para seguir adelante”.

19 “Prefiero ver de lejos la falsedad de la gente”.

20 “Me casé con un hombre 26 años mayor que yo, que quería que lo acompañara, dejé cosas de las que no me arrepiento, en su momento estuvo bien, pero hoy tengo que retomarlas, soy una mujer que se levanta de las cenizas, con más fuerza y con una sonrisa. Admito que he aprendido de los errores y las caídas”.

21 “No soy de dietas ni ayunos. No me privo de nada, como de todo, si luzco bien es por genética. Me siento bendecida en ese aspecto. Ahora si en un futuro me hago obesa, seré una gorda feliz. La felicidad tampoco está en la delgadez”.

22 “La última vez que se me borró el casete fue la semana pasada (risas)”.

23 “Desde pequeña siempre supe que quería ser diseñadora de moda, ya cumplí mi sueño e hice todo. Si mañana me voy, me iré feliz”.

24 “Soy una mujer que ahora tiene otra visión. Yo me retiré del diseño teniendo un nombre que nunca se tumbó”.

25 “El hombre que esté conmigo debe ser inteligente, la inteligencia de un hombre me enamora. Mis ex lo han sido, el resto es superficial”.

DEBE SABER QUE...

*Cuando la muñeca Barbie cumplió 40 años, Vanessa fue escogida como la Barbie de Ecuador.

*Se considera una mujer competitiva y buena amiga.

*Entre sus mayores pasatiempos están la lectura, la escritura y la fotografía.

*Su frase de bandera, desde los 15 años es “Sigue tus sueños”.

*Luego de su segundo divorcio (con Guillermo Salcedo) estudió en el IDE (Escuela de Negocios).

*Tiene tres hijos; de 21, 19 y 7 años.