COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO
Valentina Centeno, del oficialismo, preside la Comisión de Desarrollo Económico.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Ley de Fundaciones: Comisión aprueba informe para segundo debate

El documento, según anunció el oficialismo, diferencia a las organizaciones sociales de mayor tamaño y con mayor riesgo

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 23 de agosto de 2025 el informe para segundo debate de la Ley de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones, de iniciativa económica urgente del presidente Daniel Noboa.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, la oficialista Valentina Centeno, recalcó la importancia del proyecto de ley e indicó que se recogieron varios de los aportes del primer debate de la denominada Ley de Fundaciones.

El oficialismo promete que se diferencian a las organizaciones sociales

Respecto a la preocupación de que esta ley se convierta en una herramienta de criminalización de las organizaciones sociales, Centeno explicó que se ha logrado diferenciar entre organizaciones sociales de mayor tamaño, con mayor y menor riesgo para que cumplan diferentes requisitos, aunque no explicó cuales serán.

También hizo hincapié en que la llamada Ley de Fundaciones no busca perseguir a las organizaciones sin fines de lucro, sino identificar el flujo irregular de capitales en este tipo de estructuras, donde, según indicó, también estarían siendo utilizadas para el lavado de dinero y actividades ilícitas.

La asambleísta Centeno también explicó que en el documento para segundo debate se agregó la no distribución de dividendos aplicándose una retención del 0 al 2.5% para que el fisco renga mayor previsibilidad y poder recaudar.

Antes de que el informe sea aprobado, la mesa acogió una recomendación del asambleísta Alex Morán enfocada a que se aproveche el marco legal para "acelerar el proceso de liquidación de las empresas públicas porque representan un abandono y pérdida de recursos".

