Eduardo Smith criticó a Barcelona SC y Emelec: "Hay que tener amor por la camiseta"

El exjugador del Ídolo y el Bombillo dejó un claro mensaje a los jugadores, tras una temporada de crisis deportiva

Sin alejarse del fútbol -y todavía jugándolo, aunque ya no de manera profesional- así vive Eduardo Smith, quien vistió las camisetas de Barcelona y Emelec, con los que se coronó campeón nacional. El exvolante habló con EXPRESO sobre la crisis de los clubes del Astillero, la actitud de los futbolistas y el rol de las dirigencias en una temporada sin logros.

¿A qué se dedica ahora?

Sigo ligado al fútbol. En su momento estuve trabajando en la Prefectura del Guayas y también en escuelas de fútbol, preparando a grupos de jugadores profesionales. Continúo jugando y lo haré hasta que Dios me lo permita. Lo importante es seguir transmitiendo la experiencia desde cualquier punto. Ahora se dará la oportunidad de hacerlo en Europa, en el Clásico del Astillero.

¿Siente el cariño de los aficionados tras su carrera como futbolista?

La gente todavía nos recuerda a los exjugadores, a pesar de los años. Eso no alimenta mi ego; al contrario, me llena de gratitud saber que aún recuerdan lo que uno hizo cuando estaba activo.

Eduardo Smith juega en la Liga de las Leyendas con el Ballet Azul. CORTESIA

¿Le resulta gratificante ese contacto con la gente?

Mucho. El fútbol me ha dado amigos y la posibilidad de hacer labor social. He participado en partidos para recaudar fondos para personas que atraviesan enfermedades terminales. Siempre intento ayudar, porque el fútbol me ha dado demasiado como para no devolver algo.

¿Qué opinión tiene de las realidades de Emelec y Barcelona?

Después de años de logros importantes, les ha costado la transición. Pero no se puede esperar tanto tiempo. En ambos clubes la gente exige títulos. El fútbol del Guayas ha caído en un bache grande; ojalá el próximo año las cosas empiecen a cambiar.

¿Le apena ver la actualidad del Bombillo?

Claro. Es el equipo del que soy hincha y espero que pueda salir adelante con fútbol y campeonatos, aunque toque tener paciencia. No me tocó vivir algo así en mi época y preocupa ver que el equipo intenta levantarse y vuelve a caer. Uno se pregunta ¿qué está pasando?

En el caso del Ídolo ¿lo hace más criticable por no lograr los objetivos en el año del centenario?

La ilusión era enorme y lamentablemente no se logró el objetivo. Ahora solo queda rescatar esa remota posibilidad de clasificar a un torneo internacional.

El equipo Ballet Azul es conformado por exjugadores de Emelec. Juegan en la Liga de Leyendas de Ecuador. CORTESIA

¿Qué ha cambiado respecto a su época?

No me gusta hacer comparaciones. No me compete decir si los jugadores son buenos o malos.

La vergüenza deportiva a los jugadores y amor a la camiseta

Lo que sí digo es que las dirigencias deben trabajar mejor y elegir bien a los refuerzos. Y a los jugadores, pedirles más coraje, vergüenza deportiva y amor por la camiseta.

¿Es diferente jugar en los clubes del Astillero?

Totalmente. Estas camisetas no son cualquiera, son gloriosas. Digan lo que digan, Barcelona y Emelec algún día ganarán títulos internacionales. Mientras tanto, hay que defenderlas como se debe.

¿Cómo ve a la Tricolor rumbo al Mundial 2026?

Optimista como siempre, con los jugadores que tenemos todos queremos que Ecuador pueda lograr un paso importante y mejorar lo que se hizo en mundiales anteriores.

Hay tiempo para la preparación de la Tri para el Mundial

Espero que, en todo este tiempo que queda de preparación, la dirección técnica (encabezada por Sebastián Beccacece) se pueda hacer los correctivos necesarios para empezar con pie derecho el inicio del Mundial.

¿Cree que hay buenos jugadores en la Tri, pero hay fallas en el técnico?

No me quiero meter en ese aspecto. Este entrenador trabajó con Sampaoli y sabemos que él tiene su buena preparación, conocimiento del juego. Quizás Beccacece se ha equivocado en ciertas cosas, pero tiene tiempo para enmendar esos errores y lograr cohesionar un equilibrio en todo el equipo para tener un buen inicio.

