LDU y Barcelona encienden la pelea por el cupo en fase de grupos de la Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) y Barcelona SC llegan a la penúltima fecha del hexagonal final de la LigaPro con el mismo objetivo: asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La pelea es cerrada y se definirá el próximo domingo 14 de diciembre, cuando ambos clubes disputen sus partidos en horario unificado, con la presión del resultado ajeno y la calculadora en mano.

(Le puede interesar: Emelec: Miller Bolaños, a la espera del pago de deudas y ratificación de directorio)

Liga suma 66 puntos y Barcelona 64, una diferencia mínima que mantiene en vilo a hinchas y directivos. El equipo albo visitará a Libertad, mientras que el conjunto torero se medirá ante Orense. Ambos están obligados a ganar para no comprometer sus opciones y depender de otros resultados en la recta final del campeonato.

Liga, favorito con cautela

Liga de Quito viene de igualar sin goles ante Independiente del Valle en el Banco Guayaquil. Angelo Chamba

El Rey de Copas parte como favorito ante Libertad, rival al que ya venció 3-1 en la ida del hexagonal. Sin embargo, el cuadro lojano se ha caracterizado por sorprender en instancias decisivas, lo que obliga a Liga a no confiarse si quiere sostener su ventaja y quedar a un paso de la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Barcelona y un desafío complejo

FIFA recibe 5 millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026 Leer más

Barcelona SC también ganó en la ida frente a Orense, pero su irregularidad como local —con apenas una victoria ante Libertad en esta fase— genera dudas. El equipo amarillo necesita imponer jerarquía y eficacia para mantenerse en la lucha directa con Liga y llegar con opciones reales a la última jornada del hexagonal final.

El club que no logre el cupo directo deberá conformarse con disputar la fase previa dos de la Copa Libertadores 2026, ya que el otro boleto a grupos pertenece al campeón anticipado, Independiente del Valle. El equipo del Valle afrontará un partido de trámite ante Universidad Católica, que buscará asegurar su lugar en la fase previa de la Libertadores; de no conseguirlo vía LigaPro, el Trencito Azul aún tendría la alternativa de la Copa Ecuador para acceder al torneo continental.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!