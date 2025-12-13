Michael Morales hace delirar a sus fans en Quito

La Araña disfrutó de un encuentro con sus seguidores entre selfies, firmas y muestras de admiración. En junio vuelve a pelear

Michael Morales estuvo feliz al poder compartir con sus fans de Quito y posó junto a ellos.

El luchador tricolor Michael Morales se sintió emocionado al poder compartir con sus seguidores en Quito, quienes estuvieron felices al conocer a uno de los peleadores que en poco tiempo se ha consolidado entre los mejores de la UFC.

“Nunca creí que pudiera vivir este momento, eres mi ídolo”, mencionó un joven de unos 14 años. Esas palabras conmovieron al luchador nacido en Pasaje (provincia de El Oro). “Me identifico con todos ellos (fans), así que lo único que hago es disfrutar de cada momento que puedo compartir con el público”, afirmó la Araña.

Tras responder varias preguntas de los fanáticos, Morales estuvo presto a tomarse fotos y firmar autógrafos a las cerca de 100 personas que asistieron al encuentro, la tarde del jueves 11 de dicembre.

La fila era interminable y solo porque tenía programado realizar una caravana por la capital, hizo una pausa a los pedidos de los seguidores, aunque mientras se dirigía al bus del recorrido, se detenía para hacer una selfie o firmar diversos objetos.

En una de esas ocasiones compartió con tres muchachos, quienes luego de hacerse fotos, festejaron como si hubiesen logrado uno de sus sueños. “Eres lo más grande que hay”, alcanzó a decir uno de ellos.

RECORRIDO EN QUITO

Una vez en el bus de dos pisos descapotable, al que bautizaron como la Michaelneta, el tricolor salió a saludar a los fans que lo reconocían.

Casi de inmediato los flashes y celulares aparecían de la nada para inmortalizar el momento en una imagen.

Ni la altura del autobús ni su movimiento fueron impedimento para que los seguidores le pidan saludos y autógrafos en todo tipo de artículos.

Camisetas, gorras, papeles, pasando por cinturones de campeones, protectores bucales, guantes y hasta patinetas le arrojaron al tricolor para que marque su rúbrica.

Un fanático hasta detuvo la marcha de su vehículo, se bajó, tomó la foto y siguió con su camino, y otro dejó su bicicleta a un lado en busca de tener un recuerdo de la Araña.

Los seguidores del luchador tricolor aprovecharon para llevarse un recuerdo de Morales. Matthew Herrera / Expreso

Al llegar al final del recorrido, en el bulevar de las Naciones Unidas, al norte de la ciudad, Morales se bajó del bus y se dirigió hacia los aficionados que lo esperaban en el lugar, con quienes se tomó fotos, bailó y coreó la frase “¡Ecuador es un país de gente arrecha!”.

En el final, Michael agradeció por las muestras de cariño. “Estoy muy contento de poder compartir con la gente. Firmamos de todo, fue un momento muy feliz”, contó a EXPRESO.

PRÓXIMA PELEA

Morales también confesó que su próximo combate será en junio, en Washington, y espera que sea ante uno de los tres primeros del ranking para después tener la oportunidad de pelear por el título del peso welter.

“Lo que quiero es obtener el título mundial, y de ahí el objetivo será retenerlo el mayor tiempo posible”, sentenció la Araña.

