Dónde ver EN VIVO y horario de Barcelona vs Osasuna por LaLiga

Barcelona recibe a Osasuna en la fecha 16 de LaLiga 2025-26 con el objetivo de mantenerse como líder del torneo

FC Barcelona es el líder de la LaLiga.

Barcelona recibe a Osasuna en la fecha 16 de LaLiga 2025-26 en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto azulgrana, que busca consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El equipo catalán llega a este compromiso con la misión clara de sumar tres puntos y mantener la ventaja sobre sus principales perseguidores en la lucha por el título.

Barcelona defiende el liderato de LaLiga ante Osasuna

El partido entre Barcelona y Osasuna se disputará este sábado 13 de diciembre de 2025, desde las 12:30 (hora local), en el estadio Spotify Camp Nou, donde los culés confían en hacerse fuertes para seguir marcando el ritmo del campeonato español.

Lamine Yamal será la principal carta ofensiva del FC Barcelona. Alberto Estévez / EFE

Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, es el actual líder de LaLiga 2025-26 con 40 puntos, producto de una campaña sólida y regular.

La ventaja de cuatro unidades sobre Real Madrid, que suma 36, le permite afrontar esta fecha 16 con cierto margen, aunque consciente de que no puede relajarse.

Rashford y Yamal lideran el ataque del Barcelona

En la ofensiva, el conjunto azulgrana presentará un ataque de alto nivel. Marcus Rashford será una de las principales referencias en el frente de ataque, acompañado por el joven talento Lamine Yamal, además de Raphinha y Ferrán Torres, quienes aportan velocidad, desequilibrio y gol.

Por su parte, Osasuna llega a este encuentro con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. El rojillo se ubica en el puesto 15, con 15 unidades, y sabe que enfrentará a uno de los rivales más complicados del campeonato.

Sin embargo, intentará dar pelea apoyado en jugadores como Ante Budimir, Rubén García y Aimar Oroz, piezas claves en su esquema ofensivo.

Las alineaciones de Barcelona y Osasuna

Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín y Baldé; Pedri, Eric, Yamal, Rashford y Raphinha; y Torres.

Osasuna: Herrera; Osambela, Boyomo, Catena y Bretones; Moncayola, Torró, Muñoz, García y Oroz; y Budimir.

Dónde ver Barcelona vs Osasuna en Ecuador

En cuanto a la transmisión, el partido Barcelona vs Osasuna podrá verse en Ecuador a través del canal de televisión pagada DSports y la plataforma digital DGO.

