Reportan un tiroteo activo en un campus universitario en Estados Unidos

La Universidad de Brown informó este sábado 13 de diciembre de un tiroteo en su campus en Providence, Rhode Island

Imagen referencial. Este sábado 13 de diciembre se registró un tiroteo en un campus universitario en Rhode Island.

La Universidad de Brown informó este sábado 13 de diciembre de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

"La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.

Tiroteo en universidad de Estados Unidos: ¿hay víctimas?

Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar.

El centro de estudios está coordinando con "múltiples agencias policiales en el lugar".

"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

La primera alerta fue enviada cerca de las 17:00 hora local (22.00 GMT)

El sospechoso del tiroteo en una universidad de EE.UU. no está detenido, rectifica Trump

El sospechoso del tiroteo registrado en el campus de la Universidad de Brown no fue detenido, rectificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asegurar que sí lo estaba.

"La policía de la Universidad Brown se desdijo de su declaración anterior: el sospechoso NO está detenido", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social

"Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos!", escribió el mandatario en un primer mensaje.

