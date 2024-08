Gigi Miles: "Me gustaría llegar a Netflix, pero con una producción ecuatoriana"

Nacida en Portoviejo y criada en Santa Ana, Manabí, Gilliam Mieles, de 24 años, se está consolidando como una prometedora actriz y muy pronto aparecerá en la pantalla de Ecuavisa, con su participación en la nueva telenovela 'Los García', donde dará vida a Mónik, conocida cariñosamente como Moni-key.

El camino hacia la televisión no ha sido sencillo para Gigi, como es conocida entre sus amigos. Con determinación y esfuerzo, dejó a su familia en Manabí y se trasladó a Guayaquil hace siete años para estudiar artes escénicas.

En su búsqueda de sueños, Gigi empezó a explorar el mundo de las redes sociales en 2018, pero fue en 2020 cuando su carrera despegó gracias a sus videos de humor. Durante su adolescencia, enfrentó episodios de depresión, y fue el humor lo que le permitió sobrellevar esos momentos difíciles.

Hoy en día, Gigi es reconocida como influencer, tiktoker, creadora de contenido y, sobre todo, actriz. Su trabajo le está permitiendo cosechar los frutos de años de esfuerzo y dedicación.

Hoy estás en una novela. ¿Qué le dirías a esa jovencita que buscaba oportunidades en redes sociales?

Justo hoy, mientras me maquillaba, veía a todos mis compañeros y me pareció algo loco, porque yo soñaba con esto. Estaba en el colegio y me quedaba despierta hasta la madrugada viendo ‘El Combo Amarillo’, con insomnio. Veía el programa y me decía que algún día haría eso, estaría con esas personas. Soñaba despierta. Hoy he logrado todas esas cosas, así que le diría a esa Gigi que gracias, porque por esos sueños hoy estamos aquí. Ella comenzó a trabajar demasiado para que esto sucediera, esto no fue regalado. Le he dedicado todos los días para que esto pasara. Ella es parte de esta bendición que me está sucediendo, porque para mí es una bendición.

¿Se te hizo difícil?

Me estoy divirtiendo muchísimo y siento que estoy yendo al colegio todos los días, por así decirlo. Gigi Mieles actriz ecuatoriana





Me condicioné a que el día que entrara a la televisión dejaría algunas cosas atrás, porque a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Uno quiere hacer todas las cosas que hacía antes de entrar a la ‘tele’, pero los horarios son complicados, entonces nos estamos acomodando. Me la estoy pasando bien, es una experiencia maravillosa. Me estoy divirtiendo muchísimo y siento que estoy yendo al colegio todos los días, por así decirlo. Tengo mis compañeros, horarios, mi ‘locker’ (armario), mi mochilita.

Todo es nuevo para ti. Estás aprendiendo mucho.

Estaba muy acostumbrada al teatro, pero trabajar para una cámara fue complicado. La primera semana tenía a todos los camarógrafos diciéndome: “Gigi, te estás saliendo de cuadro”, “no te muevas mucho”, “necesitamos enfocarte”. Me frustraba y pensaba: “Soy pésima, no lo estoy haciendo bien, esto no es para mí porque aquí todo es muy rápido”. Incluso les ponen un apodo a los que se demoran, los llaman ‘huesos’; entonces me dije: “Yo no voy a ser hueso”. Y ahora conmigo todo es rápido.

Gigi y su comunidad en redes sociales

Tienes una comunidad súper orgánica que ha estado contigo en momentos de alegría, llanto y frustración. ¿La sientes cerca?

Sí, ‘full’. Tengo una experiencia única con mis seguidores. Mucho antes de tener más seguidores, respondía mensajes. Muchos me cuentan su vida, sus dolores, y a mí me encanta. Me he quedado hasta las 05:00 chateando con chicas que me cuentan que les han roto el corazón, y les digo que no desmayen, les recomiendo libros y cosas que me han servido. Me encanta conversar con mis seguidores, porque todos somos seres humanos.

La influencer aprendió que no puede estar respondiendo a todo el mundo, ni dejarse llevar por los halagos o vencer por las críticas. cortesía

Se puede decir que pagaste el precio de la fama, porque has sido amada, odiada, criticada y aceptada. ¿Te afectó esto?

Obviamente me afectó muchísimo. Me golpeó mucho, y como soy un ser humano, todas mis emociones se volvieron locas. Pero un día me di cuenta, simplemente apagué el teléfono y estuve conmigo misma. Me dije: “Mi mamá está viva, mis hermanas están bien, tengo un sobrino sano, tengo amigos maravillosos, trabajo, un techo, ¿qué está mal en mi vida? Nada. Todo está bien, es solo esto” (señala el celular).

¿Por qué lo dices?

Porque lo que la gente dice en redes sociales no me afecta. No puedo estar defendiéndome 24/7 de lo que opinan de mí. Porque justamente fue lo que me pasó, porque por estar defendiéndome todo el tiempo, empecé a apagarme. Empecé a condicionar mi comportamiento; no les gustaba que insulte, no les gustaba lo de acá o lo de allá, que no soy graciosa, que doy ‘cringe’ (vergüenza ajena), empecé a deformarme, y la Gilliam que veía en el espejo y que siempre he sido empezó a apagarse. Mi familia se preguntaba: “¿Dónde está la Gigi que criamos, que nos alegraba?”. Y me di cuenta de que no podía cambiar por la opinión de los demás.

¿Qué hace en Tiktok? En TikTok acumula 1,5 millones de seguidores. Hace videos de humor

¿Entonces piensas diferente?

Apago el teléfono y mi vida sigue igual de linda. Lo que se ve en redes no es la verdad; no porque sea falso, sino porque los comentarios no son la realidad. Cada quien habla según lo que tiene en su corazón. No puedo ir por cada casa de los ecuatorianos y decirle: “Por fa, yo no soy eso que dice”. Me di cuenta de que todo está bien, que Dios siempre está conmigo; y que al que le guste, bien, y al que no, también. No digo que no me afecte en absoluto, porque siempre terminará doliendo de alguna manera, pero ya no me afecta como antes. Lo dejé ir, lo solté.

Gigi es parte del pódcast Sí Somos, de Suerte TV, cortesía

Gigi sobre Álex, su expareja

Has transitado por mucho, incluso después de tu ruptura con el actor Álex Vizuete, estando ya comprometidos. ¿Cómo estás sanando?

(Gracias a) Mi familia, mi sobrino, definitivamente. Los niños tienen una forma distinta de ver la vida. Él acaba de pasar por un cáncer, tiene cinco años y ya está curado. Tuvo leucemia y sigue en su proceso oncológico. Lo veo todos los días esforzarse, ser feliz, y digo: “Ese es un verdadero problema”. Si él puede, yo no tengo de qué quejarme. Mi familia es mi mayor motor, junto con Dios. Leer también me ha ayudado mucho.

¿‘MasterChef’ te cambió la manera de pensar y te impulsó a tomar decisiones?

Dentro de ‘MasterChef’ estaba pasando por un momento familiar muy fuerte. A mi sobrino no le estaban funcionando las quimioterapias. Estaba muy triste cuando hice ‘MasterChef’. Me tocaba poner la mejor cara y reír, pero si la gente se da cuenta, en los últimos capítulos lloraba por todo. En ‘MasterChef’ tuve mi quiebre, porque a veces uno tiene que quebrarse para renacer. Este cambio ha sido un proceso, porque cuando tocas fondo, lo único que queda es subir.

¿Ese capítulo de la cocina quedó cerrado?

Por completo. Fue una experiencia brutal y magnífica, pero después del programa no volví a cocinar. Tengo los cuchillos que me dieron, pero no los uso. Lo mío es la actuación, me apasiona. Mi sueño es ese.

Gigi se ve muy lejos, pero 'made in Ecuador'

¿Te ves llegando a Netflix?

“Es el sueño de todo actor: internacionalizarse. Pero más que llegar a Netflix, me gustaría llegar con una producción ecuatoriana, algo que sea de nosotros, porque así se mostraría el talento ecuatoriano. Pero si me llevan con una producción que no sea de aquí, no me quejaría”.

