Janann: "Es duro quedarse sola en un país extraño al que vine por amor"

Janann sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con Kevin Alvarado, la semana pasada. La cantante conversó con EXPRESIONES y manifestó que seguirá viviendo en Estados Unidos, donde se trasladó porque su expareja reside en ese país.

“Tengo mucho trabajo y estoy muy ocupada, lo que me ha ayudado a sobrellevar esta situación. No solo hay trabajo en lo artístico, están a punto de iniciarse las clases en la escuela (preescolar) donde enseño. Aquello me motiva a quedarme, los niños son una gran terapia. Seguiré sacando más música, he conocido productores que me ayudan a continuar y a lanzar nuevos temas”.

La intérprete añade que cuando viajó (recientemente) a Ecuador “hablé con mi familia sobre lo ocurrido. Los problemas no son de ahora, estuve buscando soluciones para que nuestra relación funcionara, pero sentí que estaba remando en contra de la marea, hay que aprender a soltar, es duro quedarse sola en un país extraño al que vine por amor, estuve en terapia con un psicólogo. No es cierto que vine por los papeles.

Dejé todo en mi país, allá tenía proyectos. Fue una decisión dura, pero la tomé porque iba a construir un hogar, una familia. Dios por algo me envió a Estados Unidos, seguramente sus planes son mejores que los míos. Buscaré un nuevo camino. Emocionalmente necesito recuperarme”. Ella y Kevin se casaron en 2019.

Los preparativos de boda

La Miss Ecuador 2016, Connie Jiménez sigue con sus planes de boda tras siete años de noviazgo con Leonardo Chang. Está viviendo entre Quito y Guayaquil. A inicios de octubre será la ceremonia civil en Cuenca.

Para esa ocasión lucirá un traje de Ornella Lebed, quien siempre se ha encargado de vestirla en eventos importantes como los reinados. Para el enlace religioso, cuya recepción está prevista en el hotel Hilton de Guayaquil, llevará una creación que trajo de Europa. Todavía no tienen definido el destino de la luna de miel.

Incómodo a Beta Mejía

La compañera de Alejandra Jaramillo, la venezolana Carolina Sandoval estuvo en 'Estos TMB sacaron un podcast' compartiendo con Beta Mejía. Ahí se habló del tamaño del órgano masculino y ella afirmó que existía una lista de “los hombres mejor dotados, según la nacionalidad. Luego que dormí con un ecuatoriano, supe que tenían razón. Pensé que eran británicos.

No solo tienen excelente miembro, saben cómo conquistarte”. Además mientras miraba al colombiano le dijo: “Tu novia es ecuatoriana, ella tiene experiencia, así que échale ganas porque los ecuatorianos se quedan en la mente”. Beta la miraba con cara de pocos. Las comparaciones siempre son incómodas y en estos temas los hombres son sensibles.

