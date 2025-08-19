Cartas de lectores | Constitución y seguridad nacional

El Ecuador vive una grave situación de emergencia y seguridad nacional, una situación sin precedentes. Con una Constitución vigente gestionada por un partido político, gracias a una contribución de las FARC para sacar a la base de Manta, los delincuentes tienen todas las garantías para generar el caos que vive el país, el crimen prácticamente no tiene castigo, el delincuente tiene anonimato, arresto domiciliario, se integró a los Latin Kings en la política, se abrieron las fronteras, y la tabla de consumo de drogas. Los GDO operan como empresa, reclutan a la delincuencia, son cerca de 80.000 hombres levantados en armas. Los delincuentes son su brazo armado, pero ante la ley y la justicia no son terroristas, son juzgados como delincuentes comunes y en la mayoría de los casos quedan libres. Si no hacemos nada, Ecuador quedará a merced de la delincuencia, tal como sucede en otros países de la región. Los jueces constitucionales deben tener sensibilidad; si bien interpretan la Constitución, deben resolver situaciones excepcionales, como esta emergencia de seguridad nacional. Ecuador no puede quedar a merced de este zoológico de bandas criminales, como Lobos, Águilas y Tiguerones. El presidente, FF.AA. y Policía necesitan de fuero especial y total independencia para continuar el trabajo que hacen, bloqueado por la falta de recursos legales para combatirlo. Esto ya sucedió en un gobierno anterior, con Alfaro Vive, y su sucesor el Dr. Rodrigo Borja pudo decir: “el Ecuador es una isla de paz”.

Juan Orús Guerra