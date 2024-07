Víctor Aráuz dice que es "cholísimo" que alguien corra mientras la prensa lo sigue

El actor ecuatoriano Víctor Aráuz ha generado controversia en el ámbito del entretenimiento nacional con unas declaraciones durante su programa online ‘¡De qué va!’. En su habitual estilo directo y sin filtros, Aráuz expresó: “Qué cholísimo es correr y que la prensa vaya detrás tuyo. Eso es cholo, eso no lo hagas”. Este comentario no tardó en generar reacciones en el mundo del entretenimiento, especialmente porque algunos famosos han optado por evitar a la prensa rosa en los últimos tiempos.

Horas Extras: un pódcast para hablar de la actualidad entre amigos Leer más

¿Fue una indirecta?

Aráuz aclaró rápidamente que sus palabras no debían tomarse de manera personal, subrayando que se trataba de bromas entre él y su compañero y amigo, Álex Vizuete, como parte del contenido del programa. Sin embargo, el actor prefirió no decir si sus comentarios iban dirigidos a alguna celebridad en particular, lo que dejó a muchos con la duda.

Te invitamos a leer: Los Beckham, 25 años de casados y una fortuna de $ 570 millones

Aráuz tiene un programa junto a Álex Vizuete llamado 'De que va'. Instagram: @vkarauz

“Al final, cada quien decide qué hacer con su vida y cómo lo hace”, añadió Aráuz, quien en algún momento también mostró su desagrado cuando era abordado de manera imprevista por los medios de farándula, especialmente cuando se trataba de cosas polémicas.

'Los García': ¿Cuándo se estrena la nueva novela de Ecuavisa? Leer más

El comentario de Aráuz ha abierto un debate sobre las relaciones entre las celebridades y la prensa en Ecuador, resaltando la tensión que a menudo existe entre el deseo de privacidad de los famosos y la curiosidad del público y los medios.

Te invitamos a leer | Pedro, el escamoso vs. Betty, la fea: estrenan su segunda temporada en julio

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!