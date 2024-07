Los Beckham, 25 años de casados y una fortuna de $ 570 millones

La pareja celebró la fecha de una manera muy especial, recordando los viejos tiempos, cuando no había dudas de su amor

Dice el periodista británico Tom Bower en su libro The house of Beckham: money, sex and power que los Beckham han vivido separados algunos años (a recordar cuando en 2018 él decidió mudarse a Miami luego de comprar la franquicia del Miami CF) y que lo suyo es más una relación de negocios a distancia.

Verdad o no, pues solo ellos lo saben, la marca que han creado genera millones de dólares cada año y el estatus de David Beckham se ha mantenido gracias al empeño que Victoria ha puesto por dar la imagen de una familia feliz.

“Ella ha protegido firmemente la marca. A cambio, ha financiando su negocio de vanidad. Es poco probable que su pequeña firma de moda llegue a ser realmente rentable, pero sus seguidores aprueban plenamente su férrea ambición de pasar de la monótona repetición de las entrevistas promocionales”, afirma el comunicador a The Mirror.

Desde que se conocieron en 1997, las cosas han cambiado. Han amasado una fortuna combinada de más de $ 570 millones por conceptos como derechos de imagen e inversiones deportivas de él y la marca de moda de ella, que pasa por momentos complicados a pesar de haber recibido una inyección de capital de unos $ 25 millones.

A lo largo de este cuarto de siglo, tanto el matrimonio como los negocios han pasado momentos buenos y malos. Como ocurre con todos. Finalmente, a pesar de ser casi inalcanzables no son más que simples seres humanos.

David y Victoria Beckham, sus fotos para celebrar

Quienes han seguido a la pareja durante todos estos años, difícilmente han olvidado la excéntrica boda, el 4 de julio de 1999, cuando el fútbol y la moda se unieron para siempre. Fue en un castillo irlandés del siglo XV ubicado a las afueras de Dublin. El pastel de bodas era verde, repleto de hohas de fondant y manzanas, que fue cortado con un sable. Todo al estilo Robin Hood.

Pero si algo llamó la atención fueron los novios: David y Victoria llegaron a la recepción vestidos con trajes morados firmados por Antonio Berardi. Con el tiempo se arrepienten de lo que entonces les pareció una gran idea. "Incluso tenía un sombrero de copa morado, ¿En qué estaba pensando? Me parecía a los chicos de 'Dumb and Dumber'", dijo él en 2017 a BBC Radio 4.

Y ella estuvo de acuerdo. Confiesa que en ese momento le pareció una gran idea. "Creo que entonces fue una ingenuidad. No sabíamos de moda. Simplemente nos estábamos divirtiendo, lo cual, para ser honesta, es como debería ser", le dijo a Jimmy Fallon en 2021.

Pero como recordar es volver a vivir, quisieron recrear ese momento y celebraron sus bodas de plata ¡con los mismos trajes, los originales!

Así se ve en la sesión de fotos compartida en su cuenta de Instagram. Ambos posaron con sus vestidos morados y junto a los tronos del día de su boda. "¡Sí, todavía los tenemos!", escribió la pareja. "¡No podemos creer que hayan pasado 25 años y todavía nos queden bien!", añadieron.

Como era de esperarse, esa 'idea loca' emocionó a sus millones de seguidores, quienes hicieron todo tipo de comentarios, refiriéndose al mediático matrimonio que, digan lo que digan, saben cómo pasarla bien.

