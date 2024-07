Gregorio Pernía: "Me da mamera meterme en un estudio seis o más meses"

La vida del carismático e incontrolable colombiano José Gregorio Pernía (54) se parece a la historia de una de las telenovelas en las que ha participado, como 'La madre', 'Milagros de amor', 'La hija del mariachi', 'Sin senos no hay paraíso', 'El final del paraíso' y 'Hasta que la plata nos separe'.

Aunque lleva los nombres del médico venezolano José Gregorio Hernández (quien es beato), el actor está lejos de ser un santo. Nacido en Cúcuta, se gradúo del bachillerato después de haber pasado por más de veinte colegios. Fue expulsado debido a su comportamiento.

A los 17 años se le alborotaron sus hormonas y por tener sexo en el carro estuvo en prisión una noche, se desnudó al llegar a los 40 y quiso quitarse la vida al morir su padre, Julio César, que padeció de cáncer de próstata.

Fue vendedor en las calles de Bogotá. Vive con la modelo Érika Rodríguez, con quien procreó a Luna del Mar y Valentino. Además es padre de Emiliano, producto de su pasado matrimonio con la actriz Marcela Mar; y de Julián Gregorio y Diego, cuyas madres no pertenecen al medio artístico.

Por los personajes que ha interpretado (el Coloso de Jalisco y el Titi) se ha ganado insultos, carterazos, elogios e incluso ha recibido propuestas sexuales. No es la primera vez que visita Ecuador, especialmente Guayaquil, donde los fans cuando lo reconocen corren a pedirle una foto, a lo cual nunca se niega, lo que causa algunos dolores de cabeza al equipo de prensa.

Es probable que a Gregorio se lo vea en la nueva historia de 'El Cholito', a partir del próximo año. Volverá a Guayaquil para presentar un stand up el 26 de julio, en el centro de eventos Santa Ana Garden.

Siempre ha sido bien recibido por los ecuatorianos…

(Risas) Siempre me han tratado con cariño, pero desde hace cinco años no había venido a Guayaquil. Ecuador es un país que me abrió las puertas con 'La hija del mariachi', además en Colombia y en América del Sur. Luego con el Titi en 'Sin senos no hay paraíso'. Soy agradecido, aunque hay gente que no agradece, son creídos y exquisitos.

Seguramente cada vez que visita la ciudad prueba nuestra deliciosa cocina, aunque la colombiana también tiene lo suyo.

Me encantan los mariscos, el pescado. El encebollado es delicioso, lo sirven con buenos trozos de pescado. El ceviche de conchitas, cuando estamos con un ‘guayabo’ o una resaca, es increíble. Acá dicen chuchaqui. Nosotros también tenemos platos muy ricos, como la bandeja paisa. Luego de comerla, no comes en dos días (risas).

Existe una oportunidad de trabajo en 'El Cholito' con David Reinoso y Jorge Toledo.

Estuve en los estudios de Ecuavisa, me reuní con el equipo y se dieron ofrecimientos. Tengo compromisos hasta diciembre. Sería una participación especial en 'El Cholito', creo que empezará en marzo o abril.

¿Le daría vida al villano?

Al contrario, es una historia cómica. Lo interesante de los antagonistas es presentar su parte humana. Al Coloso le apareció un hijo, al Titi le apareció una hija. Ambos se sensibilizan.

Con su hijo Diego. Redes

La realidad supera a la ficción, porque al igual que a sus personajes, a usted le apareció un hijo, ya grandecito, que procreó con una empleada del servicio doméstico

En 2019 recibí la llamada de un noticiero para decirme que tengo un hijo que no conocía. Me dio un .vacío en el estómago. Yo tengo 22 años con mi pareja. ¿Ese chico de dónde salió? Me hice un examen de ADN, no hubo dudas, lo reconocí. No existe una relación, lo estoy ayudando. Se marchó a España, le regalé los pasajes. Se llama Diego, tiene 37 años. Ya es un señor, difícil recuperar el tiempo. (Su madre se llama Ángela, una mujer afrodescendiente, quien trabajaba en su casa cuando él era adolescente). Descubrí que era abuelo.

Dicen que lo que no fue en tu año no te hace daño. Sin embargo, muchas mujeres son celosas y no entienden razones.

Le dije que no podía armarme show. No todas las mujeres lo entienden. Un amigo me dijo que no comentara que lo tuve con una empleada del servicio doméstico y que era una negra. Le respondí que no fuera un hijo de…

A los 50 años le dio una crisis existencial. Francisco Flores

¿Cómo fue la experiencia de trabajar junto a Margarita Rosa de Francisco en 'La madre'?

Fue un súper elenco dirigido por Pepe Sánchez. Margarita es una actriz natural y divina. Estaba muy necesitado, fui vendedor callejero, vendía desde individuales hasta tratamientos para el pelo. No había mucha comida en la casa, pero me quería comer el mundo. Por ello le puse todas las ganas. Margarita es una señora que siempre ha tenido los pies puestos en la tierra. Yo prefiero caminar, no levitar.

¿A qué se refiere?

Estoy intentando graduarme como ser humano. Sé que también tengo defectos, cosas malas e incómodas. A veces me contradigo, me quejo de algo y luego caigo en lo mismo. Estoy cansado, he hecho 43 producciones. Quiero parar, sin embargo vuelvo al trabajo. Me gusta estar en movimiento, aunque me gustaría detenerme un rato. Lo haré cuando Dios lo disponga.

En sus inicios tocó puertas durante tres meses en RCN Televisión. ¿Ahora lo sigue haciendo o ya no es necesario?

Yo estaba haciendo 'Milagros de amor' con Mabel Moreno. Un día vi al libretista Gustavo Bolívar, quien estaba escribiendo 'El final del paraíso'. Yo quería ser parte de esa producción. Le insistí y él respondió que ya iba por el capítulo 20, que no me veía de nuevo en la historia. Le contesté que el Titi no había muerto y durante 25 días le mandé una foto mía por el teléfono para que me tenga presente. Me llamó y me pidió que no le mande ni una más, que ya me había incluido. Fui muy intenso.

Comentó que tenía compromisos pendientes hasta diciembre.

Tengo dos castings que no los he hecho. No soy de hacer audiciones y por eso mi mánager me llama la atención. Me da ‘mamera’ estar en un estudio seis meses o más a diario a los 54 años. Agradezco el trabajo. Vivo en la montaña con gallinas y vacas, en La Calera en Bogotá. He construido unas casitas que las he alquilado. Tengo para comer, pero existe el ego. En agosto protagonizaré la cinta 'Influencer'. Son 18 días de grabación, con Juan David Restrepo.

Dos de sus personajes más populares, el Coloso y el Titi, eran sabrosos, mujeriegos… Por lo declarado, usted tiene mucho de ellos.

No soy coqueto, ni galán, no me creo bonito. Las mujeres creen que yo soy así, que les daré unas nalgadas. En una discoteca en Houston, Texas, al entrar al baño noté que algo no estaba bien. Se metieron unas muchachas que me dijeron: “Titi, esta es la oportunidad”. Yo les dije: “No, ustedes están locas”.

'MasterChef Celebrity' y 'La casa de los famosos' han contado con su participación. ¿Repetirá esas experiencias?

En programas como 'La casa de los famosos' ya no. Prefiero la comida y el sexo (risas). Repetiría en un espacio de cocina, he estado en dos. Le preparo la comida a mi hijo Valentino, a veces no le gusta comer en el colegio. Le cocino un arroz frito. No soy de cocinar para amigos. Estos me han dado palo.

¿Malas experiencias?

Totalmente. Mucha gente solo se mueve por la conveniencia 24/7, se aprovechan. Sorprendería si cuento la plata que me deben y no me han pagado. No tengo amigos en el medio. Grabo mi telenovela o serie y me voy a mi casa, no soy de fiestas ni de reuniones.

Tal vez los años han hecho su parte y ya aquello no le interese.

Me dieron duro los 50, la crisis existencial. Me sentí raro, tuve el apoyo de mi mujer.

Las relaciones no son fáciles, más para un actor, que está expuesto a muchas tentaciones.

Estoy conectado con el Jefe (Dios). La tentación existe. Siento que estoy junto a Dios, me tomó un tiempo para estar a su lado. Le he dicho que no la voy a ‘cagar’ y que lo haré siempre sonreír. En 22 años he cometido errores. En los últimos 10 años estoy más conectado con la familia. Creo que existen las segundas oportunidades. Esta transformación se dio tras el nacimiento de mi hijo Valentino.

¿Qué hará en la pausa que se quiere tomar?

Hacer el amor (suelta una carcajada). Puedo echarme dos en el día.

¿Se ha considerado un actor bien pagado?

He ganado bien, pero ahorro. Mi papá me decía que ahorre el 70 % de lo que gane. Cuando estuve en La madre comí solo arroz, lenteja y huevo durante un año. Congelaba la comida. La plata la he invertido en bienes raíces. Son rentas, de ahí sale para solventar los gastos.

Las telenovelas las repiten. ¿Les pagan por esas repeticiones en Colombia?

Llega una platica. No mucha, pero llega.

