¿Isaac Delgado peligra su trabajo en RTS?

Isaac Delgado no está atravesando un buen momento familiar. La salud de su padre, Carlos Julio Delgado, le preocupa. Ha sido sometido a muchos exámenes médicos para determinar el mal que lo afecta y debió ser hospitalizado. Al principio se creyó que un virus o bacteria lo había atacado. Además se descartó un accidente cerebrovascular. Presentó lagunas mentales. Según los amigos del presentador de RTS, la dolencia es neurológica. Todo genera gastos y lo peor es que en los centros de salud no hay lo que se requiere para atender como Dios manda a los pacientes.

(Te invitamos a leer: Verónica Castro fue operada de su hombro, ya se encuentra en casa)

El papá de Isaac Delgado está delicado de salud Leer más

Le ha llovido sobre mojado a Isaac, porque también le surgieron ciertos inconvenientes laborales con un ejecutivo del canal. Casi le cortaron la cabeza e incluso tuvieron el reemplazo, Julián Campos. Todo se dio porque mensualmente cada talento debe informar sobre su trabajo en redes sociales. Como tardaron en dar el visto bueno, procedió. De la forma en que lo hizo, generó el conflicto y se dieron quejas. Estuvo en la cuerda floja, se salvó por ahora.

Un gran susto por el sismo

El comunicador Carlos Julio Gurumendi vivió su primer temblor en la capital de la república, donde ahora reside. Trabaja en la Asamblea Nacional. “Fue pasada la Medianoche (1 de julio), recién había agarrado el sueño cuando sentí que todo se movía. Me quedé paralizado. Vivo en un cuarto piso y a través de las ventanas de mi habitación veía los edificios que se movían. Traté de calmarme y me puse un buzo. Entonces hubo una réplica. Fue similar al terremoto de 2016”. Trató de llamar a su familia en Guayaquil, pero se complicaron las comunicaciones. Cuando lo lograron, le contaron que en el Puerto Principal no se sintió el sismo. Debido al susto, Carlos Julio ya no pudo conciliar el sueño y se quedó con un fuerte dolor de cabeza.

Volverá a fines de julio

El colombiano Gregorio Pernía, quien interpretó al Coloso en 'La hija del mariachi' y al Titi en 'Sin senos no hay paraíso', estuvo de paso por la ciudad. No es la primera vez que viene y siempre hace gala de su carisma. Es muy divertido. Se reunió con la prensa y fue parte de 'Los hackers' y de 'En contacto'. Recorre y trabaja en algunos países. A la medianoche (entre lunes y martes) tenía previsto viajar a Estados Unidos, pero volverá para celebrar con los guayaquileños las fiestas julianas. Aprovechó su permanencia para reunirse con el equipo de 'El Cholito'..

Mauricio se disculpa

El presentador Mauricio Herrera ofreció disculpas a la ciudadanía y al alcalde Aquiles Álvarez, luego de que la carroza (con un gran globo) en la que se desfiló durante la marcha del Orgullo Gay causó un accidente, el sábado pasado en el centro de la urbe. “No fue intencional que el globo se enrede en el semáforo, no hubo acto vandálico como se ha dicho. No se esperaba que eso pasara. El semáforo no se dañó, solo se movió un poco. Estamos dispuestos a ayudar en lo que sea, ojalá no exista represalia en el presente o futuro con la comunidad con la que me identifico”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!