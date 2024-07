Diego Spotorno: "Estoy cerca de los 50 años, no quiero que nadie me dé consejos"

Tras casi diez años alejado de la pantalla de Ecuavisa, el actor y presentador Diego Spotorno (48) vuelve como el protagonista de 'Los García'. Una adaptación de la telenovela colombiana 'Los Reyes'. El canal iniciará las grabaciones en agosto hasta enero del 2025.

Cuando se coordinó la entrevista con EXPRESIONES, advirtió que el cabello y la barba no se los podían tocar por el personaje que interpretará: Pepe García.

El seriado será producido por José Romero y el elenco lo integran actores con trayectoria como Cecilia Cascante y Frank Bonilla, así como talentos mediáticos como Kachafa, Gigi Mieles y Luciana Guschmer. La participación de estos últimos ha generado críticas.

Tiene previsto mantener el espacio digital 'Huevos fritos', además de su trabajo en el refugio Distrito Animal y con sus marcas. Cuenta con el amor y apoyo de su novia, Nathaly Toledo.

En las promociones de la nueva producción se ve con un look diferente.

Desde hace rato tenía el cabello corto y me dejo la barba. Me pidieron que no me tocara nada por el momento, ya que se está definiendo el look del personaje, aunque lucirá sus mechones y algo despeinado. Es un personaje criollo, con sabiduría popular, el líder del barrio, al que quieren mucho. Es un desafío para mí porque siempre está alegre y es muy positivo. Yo no lo soy tanto.

Cuando salió de esa empresa surgieron muchos comentarios, entre ellos que se pelearon. Ahora vuelve por la puerta grande y como protagonista.

Lo más reciente que hice en ese canal fue 'Tres familias'. Me marché cerca del 2015 y me dediqué a otras actividades. Prácticamente pasó una década. No me he peleado con la TV. Tenía cerca de 40 años y, más que crisis existencial, sentía que me había encontrado. Estoy de acuerdo con el entretenimiento, pero quería algo más. Me llamaron la atención los casos sociales. Me centro en eso. Aspiraba a un equilibrio, aquello nos separó. Ya era una persona más grande, no un muchacho, buscaba algo más. Es normal.

Los García. Cortesía

¿Pero sí hubo pelea?

Solucioné las diferencias con la persona con la que discutí en ese momento. No fue con los dueños. Una discusión con Ricardo Vásquez, pareja de Catrina Tala. Ya somos amigos de nuevo. Tenemos carácter explosivo. Incluso se hizo 'Casi cuarentonas', que se emitió en TC pero era una producción de ellos. Cerca de los 50, no quiero estar peleado con nadie. No deseo esa mala vibración.

¿Quién dio el primer paso para el acercamiento?

Hace un par de años o menos me llamaron para un casting y lo hice. Me dijeron que todo quedaba ahí porque, supuestamente, los de 'arriba' habían comentado que existían problemas conmigo. Aclaré que las diferencias no fueron con los dueños y alguno de ellos comentó que yo no estaba vetado. Hay un antes y un después con 'Solteros sin compromiso', y en mi carrera hay un antes y un después con esa cadena. Ahora que me llamaron, me dijeron que conmigo no existía ningún problema y que solo fue un malentendido.

Usted ya tiene una trayectoria. ¿Le incomoda trabajar con talentos mediáticos como Kachafa, Gigi Mieles y Luciana Guschmer, sin poco o nada de experiencia?

Si bien se requiere una formación actoral, últimamente en Ecuador no existe una gran escuela como en otros países. Definitivamente hay que prepararse. Creo que aportan frescura, son mediáticos, tienen más seguidores que yo (risas), son chistosos. A Luciana le tengo mucho cariño, porque soy muy amigo de su padre, Andrés, nos criamos juntos. Nuestros padres son muy amigos. Luciana es como una sobrina, tiene buen sentido del humor.

Tal vez los saquen de casilla cuando sean indisciplinados...

Todavía no hemos empezado a grabar, pero también hice mis locuras. Jamás me olvidé de cuando fui ternero. Creo que será una experiencia positiva.

¿Considera que es un reto lo que se le viene?

Este es un personaje criollo, tampoco es un hacherito. Estoy en proceso de sufrimiento porque, como mencioné antes, yo no soy tan positivo en la vida real como el personaje. Primero me ahogo en un vaso de agua, después salgo. Mi sentido del humor es amargo. Otro desafío es que el personaje baila. Yo no bailo nada. Estoy en clases para aprender.

Volvió a Ecuavisa, tras casi 10 años. Gerardo Menoscal

Los cuestionamientos se han dado porque es una historia que se ha visto en Argentina, México y Colombia. A Ecuador han llegado esas versiones.

Es un guion que se ha adaptado de 'Los Reyes' (Colombia). Hay cambios relacionados con nuestra forma de ser, nuestros gustos y creencias. Interpretaré mi personaje a mi manera, sin copiar a nadie.

Volver a la TV no implica que deje 'Huevos fritos' o sus otras actividades.

Con Nathaly (Toledo) presentamos el espacio 'Show informativo' en radio Sucre, creo que mi presencia diaria será complicada. Mis grabaciones son de lunes a sábado. En 'Huevos fritos' nos organizaremos para grabar algunos programas al mismo tiempo. Recibí propuestas de teatro y prepararé una obra para el próximo año. Quiero estar más suelto. Continuaré con mis marcas en las redes sociales y con el refugio Distrito Animal con perros y gatos. Son casi cien. No recibo uno más. Los dos estamos muy vinculados al mundo animal. Es mi manera de entrar al cielo en el que no creo. Soy ateo.

Solo Dios sabe dónde iremos cuando ya no estemos en este mundo, pero con esa ayuda a seres vulnerables hace méritos.

Con esta labor, le dije 'al que sabemos': “Aunque no creía en ti, déjame entrar” (risas). Respeto las religiones y creencias. No creo en ningún Dios, creo en la gente, en las energías, en que si haces bien se genera bien... o lo contrario.

Ama a los animales. Cortesía

Los amantes de los animales dicen que entre más conocen al ser humano, más aman a sus mascotas.

Ellos son fieles, nos dan un amor incondicional, que no pide nada a cambio. Pero de una manera u otra tenemos a alguien que nos quiere. Es verdad que hay gente mala, pero también creo que hay buenos, somos más.

Se aproxima al medio siglo de vida…

El 13 de julio cumpliré 49 años. No sé cuándo saldrá la entrevista. Si es antes de esa fecha, entonces todavía soy un muchacho de 48 (risas). Cada década la he disfrutado. Cuando entré a los 40, pensé que todavía era joven y que podía mover las reglas a mi gusto. Ahora que ya estoy casi en los 50, no quiero que nadie me dé consejos; si me equivoco, me equivoco. Ya soy un señor. En diez años más caminaré en pijama por el centro comercial. A esa edad ya no importará nada, entonces me sentaré en una cafetería con una bebida, así como hacen los señores que van al Policentro y pasan horas conversando.

Ya se lo vio en las redes sociales discutiendo como desquiciado en un centro comercial. Verlo en pijama no llamaría la atención...

(Risas) En las redes sociales comentaron de todo. Fue una publicidad de televisores. Soy procannabis, pero el cannabis no me pone así. Tábata Gálvez y Marián Sabaté llamaron a Nathaly para decirle que conocían clínicas que podían ayudarme. Hasta Andrés Pelaccini se comunicó conmigo, creyó que por comprar marihuana me habían dado escopolamina. Le advertí a mi familia. Mi papá (Horacio) me preguntó cuándo iba a aclarar la situación, porque un primo en Argentina había visto el video, estaba preocupado (risas).

Con su novia, Nathaly. Redes

Confiesa que tiene un carácter 'rayado', a veces complicado, con un humor amargo… Sin embargo se ha mantenido diez años con Nathaly Toledo, quien no es ninguna pera en dulce.

No sé qué me ha hecho esa mujer. Creo que brujería. Somos un buen complemento. Acaba de cumplir 40 años. Es mejor que nunca, practica ejercicios, trabaja y hace radio. Yo me encargo de la limpieza de los animales; ella cocina en las noches. Unimos las mismas causas e ideas. Si viviéramos otra situación, sería una buena gobernante, es una mujer inteligente. Yo soy muy visceral. Siempre digo que Nathaly le puso el cerebro a mis vísceras.

Después de diez años juntos, ¿han considerado formalizar?

Por la parte religiosa, no. Por lo civil, no está descartado. Diez años son diez años. ¡Qué aguante el de esa mujer! También tiene su carácter, es complicado en ciertas cosas, pero a veces me hago el gil.

