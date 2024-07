Carlos Alberto Vicente: Farrero, mujeriego, bromista y con un gran talento televisivo

El argentino Carlos Alberto Vicente (de espacios como 'La gran jugada', 'Formalmente informal', 'Domingos millonarios', 'No te lo creo narizón' y 'Buenos muchachos', y que formó parte del grupo Claridad) se ha marchado a los 77 años. Un enfisema pulmonar fue la causa. Aunque antes padeció cáncer en los intestinos, se lo extirparon. Era un fumador empedernido. Otro argentino, el cantante Sandro, también padeció la misma dolencia, producto de su adicción al cigarrillo.

Por su padecimiento, ya no salía de su casa, en la que compartía con uno de sus hijos, Gianfranco, producto de su relación con Brenda Nicola, quien aunque ya no era su pareja, siempre estuvo a su lado hasta el momento de su partida.

Con Gabriela Pazmiño Redes

La última vez que salió de su hogar fue para celebrar su cumpleaños, el 19 de febrero, con su pana del alma y compadre, Jimmy Jairala. Fue el padrino de bautizo de su hijo, Diego, que ahora tiene 24 años.

Las nuevas generaciones dirán que tuvo el privilegio de trabajar con tres de las mejores animadoras del país: Ana Buljubasich, Gabriela Pazmiño Pino y Mariela Viteri (quien siempre lo admiró y respetó) en TC y en Ecuavisa. Nos atrevemos a decir que fue lo contrario. En su época (los 80 y 90) fue uno de los mejores. Era conversón, bromista, irreverente y con una facilidad de palabra impresionante.

Con el fallecido Carlos Luis Morales y Jimmy Jairala. Cortesía

La televisión, que tanto se fija en la imagen, en su caso hizo una excepción. No porque ya no esté en este mundo, diremos que era guapo como Brad Pitt. Era flaco, de ojos saltones y narizón, pero aquello no importaba porque poseía un gran talento televisivo que lo hizo brillar.

Según la expresentadora y exproductora de TC Ana Buljubasich, que compartió con Carlos Alberto en 'Aquí nos vemos' y 'Domingos millonarios', él “era acolitador, muy profesional, con una gran agilidad mental, con una simpatía arrolladora y gran conversador. Todo ello lo convirtió en único. Un día en mi casa, nos contó a mi esposo (Nerio David) y a mí que había sufrido mucho con el cáncer. Entonces lloró. Lo conocí en los 80, todavía yo no estaba en la TV. Era tan versátil que era un placer trabajar con él”.

Carlos Alberto vivió a su manera, como dice la canción que interpretaba Frank Sinatra. Bohemio, farrero, mujeriego y de excesos.

En una de sus animaciones. Cortesía

“Era una persona a la que le gustaban los riesgos. En ocasiones vivía al límite y tenía excesos, eso es innegable, pero era un gran ser humano. Sé que estaba cansado, sé que no la estaba pasando bien. Lo imagino ahora contando sus anécdotas y sacando risas”, añade la expresentadora de 'De casa en casa'.

Cuando la TV le fue ingrata, vivió una situación complicada en todo sentido. Incursionó en relaciones públicas. Trabajó con el exprefecto del Guayas Jimmy Jairala en sus dos períodos. Como buen argentino, le encantaban los asados y cocinar. Cuando llegó a Ecuador se enamoró de esta tierra. Con el grupo Claridad interpretó el tema Salinas 77, que nació del pedido del Ministerio de Turismo para hacer un jingle dedicado a la temporada playera.

Cuenta Jairala que su gran amigo procreó tres hijos. “A uno de ellos, por problemas personales con la madre, el apellido se lo dio otra persona. Nunca hablaba de él. Otro estuvo alejado totalmente de Carlos Alberto. Mientras, Gianfranco siempre lo acompañó, hasta el final de sus días”.

El peor momento de su carrera lo vivió en una fiesta de temporada en la costa ecuatoriana. “Con unos tragos encima, mostró sus glúteos al bajarse la bermuda que llevaba durante su animación. Fue un escándalo. Nadie había hecho eso, sorprendió porque la animación en ese entonces no era sexualizada como ahora.

Tampoco era un muchacho, ni guapo, ni tenía el cuerpo escultural para exhibirse en la playa. Tal vez, como era argentino, creyó que era normal. Muchos opinaron que ese acto lo sepultó”, comentó el periodista de espectáculos Stalin Ramos.

Los restos de Carlos Alberto se velan en Jardines de Esperanza. Para el jueves 4 de julio está prevista su sepultura. Previamente se oficiará una misa.

