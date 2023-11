“¡Pobre hombre, en qué acabó”, fue uno de los comentarios surgidos en las redes sociales porque Diego Spotorno ‘protagonizó’ una discusión en un centro comercial donde supuestamente tuvieron que sacarlo a la fuerza por su comportamiento. Le dieron a matar... Algunos pocos, como @vimere28, dijeron que no era cierto. “Solo fue una actuación, quien graba es un amigo de ellos, y si ven en TikTok, Diego se ríe porque ya no sabía cómo más actuar. Fue muy gracioso. No se alarmen, Diego está súper bien, solo fue actuación”.

El actor y presentador respondió nuestro mensaje y comentó: “Jajaja, era una campaña, nada más”. Se lo vio en las redes sociales en esa publicidad. Con aquello todas las dudas sobre su salud mental se despejaron. Al público le ha molestado porque considera que es una tomadura de pelo.

Isaac Delgado se puso a la defensiva

Tras publicar en las redes sociales de EXPRESO una nota titulada Isaac Delgado, la vida sigue sin Úrsula, el presentador de 'Noticias de la mañana' respondió en el Instagram de este Diario: “Esa noticia salvará la economía”. Seguramente no será así.

Algunos sacaron la cara por la pareja, la defendieron a la presentadora y concejala y no faltó los que atacaron a Isaac.

Es normal que aquello molestara al involucrado y que se ponga a la defensiva.

