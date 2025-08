Roberto López Moreno | Ni a princesita de Navidad

Los muchos años de estudio del Derecho Constitucional me enseñaron que no hay por qué ‘constitucionalizarlo’ todo. La Constitución es un ‘Instrument of goverment’ [Cronwell, 1653] que reparte el poder estatal entre las autoridades que ayudan al Ejecutivo a gobernar. Pero el mundo ha cambiado. Y aparecieron nuevos peligros de los que se debe proteger a las modernas sociedades. El narcoterrorismo es uno de ellos. No tiene fronteras y es una creciente amenaza. Por eso hay que ‘constitucionalizar’ su condena. Lo digo porque el Secretario de Estado/EE.UU. dijo que “Maduro es el líder del Cartel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”. Sheinbaum -por su parte- no logra disimular su simpatía por los carteles mexicanos de la droga. Que ambos sean ‘amiwis’ de la segunda bancada legislativa, asusta. Tanto como el reconocimiento a la dictadura de Maduro formulado por doña Luisa en el debate.

Es vital entonces, condenar el narcoterrorismo en una nueva Constitución, gracias a la oportunidad que nos plantea la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, pues este no está condenado en la Constitución. Es que... Mr. Correa ‘con infinito amor’ {y un acuerdo bajo la mesa] los llamó ‘grupos beligerantes’. ¿No es terrorista quien infunde el terror?

Si bien el Gobierno los define así en su Decreto presidencial 111, es imprescindible aprovechar la incorporación de la Resolución 2482 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la referida ley [Considerando 30], que exhorta a los Estados Miembros a perseguir los vínculos “entre el terrorismo y la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional”.

Todos sabemos que hasta un niño estudiando abogacía podría establecer los muchos vínculos entre el narcoterrorismo y cierto sector de la política ecuatoriana. Y si esta ley de guerra es aprobada, la nueva Constitución podría aplicar la misma fórmula usada para la desnazificación de Alemania, ratificándola. Y proscribiendo ‘forever’ a cualquier partido vinculado al terrorismo.

Así, no podrían volver a ser candidatos ni a princesita de Navidad de... su propia banda.