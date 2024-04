Victoria Beckham asegura que la reina Letizia de España es su "musa definitiva"

La diseñadora británica y excantante Victoria Beckham considera su "musa definitiva" a la reina Letizia de España, según asegura en una entrevista, en la que también confiesa que le hizo "especial ilusión" verla con un vestido de su marca.

"Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido 'Bella en verde'", cuenta Beckham a la revista Vogue España publicada este martes, en referencia al diseño que lució la reina en la recepción previa a la coronación de Carlos III de Inglaterra, en mayo de 2023.

"No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda", añade la diseñadora británica sobre la reina de España.

Por otra parte, en referencia a los años en los que vivió en España con su marido, el futbolista David Beckham, que jugó en el Real Madrid (2003 y 2007), asegura que adora el país, aunque en él se sintió "muy incomprendida".

"Me he sentido muy incomprendida a lo largo de los años", dice Victoria Beckham.

Y añade: "También cuando viví en España me sentí así. Y este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad", asegura la creadora, que ha lanzado una colección cápsula para la firma española Mango.

