Gilliam Mieles, una tiktoker con nombre gringo y apellido manaba

Comedia, parodia, humor… todo ello describe a Gilliam Mieles, cuya vida bien podría describirse como una obra de teatro, pero sin guion. En realidad no lo necesita, porque ella es la protagonista de su historia.

Nacida en Portoviejo y criada en Santa Ana, esta manaba de 23 años es considerada una promesa de la actuación. Al menos así lo creen más de un millón de personas que la siguen en sus redes sociales y se ríen de sus ocurrencias.

En sus videos es fácil descubrir su chispeante personalidad que ha sabido adaptar muy bien a aquella pasión que descubrió siendo una niña. Cuando estaba en la escuela, se disfrazaba como La Mofle, personaje que tomó como referente de lo que quería ser “cuando sea grande”.

El humor marcó su camino y la seguridad adquirida en esos años de ‘prueba’ sirvieron de soporte a lo que hoy es. “Mi infancia fue un poco extraña. Me permitió encontrarme en muchas situaciones y jugar de tantas maneras que, al ir creciendo, me ayudó a darme cuenta de que quería hacer esto, actuar, pero profesionalmente y no como un juego”, sostiene.

Es por eso que hoy es capaz de transformarse en casi cualquier personaje. Como si tuviera mil rostros. Versátil como es, no teme despojarse de su femineidad, lavarse la cara y cambiar su maquillaje por bigotes y barba. Ni convertirse en guardia de seguridad o en un hombre tóxico que no se cansa de llamar a su ‘ex’.

EXPRESIONES habló con esta camaleónica tiktoker, que recuerda con humor: “Mi mamá quería que tuviera un nombre especial, VIP, y le pidió a mis tías que viven en los Estados Unidos que enviaran una lista. Entonces llevo nombre gringo con apellido manaba”.

DE PASEO POR SU LADO MASCULINO

La mayoría de sus videos recogen sus propias vivencias o las de personas que han pasado por su vida. “La calle es una obra de teatro, aunque suene cliché. Sales y te encuentras con un montón de personajes. El señor que está vendiendo periódicos, la señora de la tienda, tu hermana, tus padres”.

Pero, ¿cómo encontrarlas? Manteniendo los ojos bien abiertos, como ocurrió con el personaje que representa a un guardia de seguridad, cuyo video superó los dos millones de vistas.

“Fui a dejar a una amiga a su casa y fue un trámite, porque ni en la aduana te hacen tantas preguntas. Miré a mi novio y le dije que mi próximo video iba a ser de los guardias de seguridad en las urbanizaciones. No puedo creer que por mi nombre me hayan tenido parada casi una hora”, describe a modo de anécdota.

Lo masculino le va bien. Seguramente por su estatura, 1.72 m, la forma de su cuerpo, sus facciones y hasta su forma de caminar. Tanto es así, que en una ocasión un taxista la confundió con una mujer trans.

“Cuando me disfrazo de varón, soy igual a mi papá, diría que idéntica. Mi mamá siempre quiso un niño y tenemos el chiste en mi familia de que soy el varón que mi mamá siempre esperó, pero nací mujer. Incluso soy su engreída, porque era como un niño. Obviamente amo ser mujer y me encanta mi femeinidad, pero también me gusta ese lado masculino que me encanta sacar a pasear, me da cosas muy buenas”.

Pero no todo en ella es él. Entre sus personajes también están la cajera coqueta y Girgina, una parodia de la bioserie de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

HUMOR QUE TAPA DOLORES

No existe ningún estudio que lo avale, pero lo cierto es que el cine ha dado ejemplo de cómo comedia y depresión suelen ir de la mano. Mark Twain sostenía que “la fuente secreta del humor no es la alegría sino la tristeza”. Y Gilliam sabe de eso.

Recuerda que en su adolescencia solía tener episodios de depresión y fue el humor el que la ayudó a sobrellevarlos.

Se confiesa sensible y acepta que ha tratado de tapar con humor el dolor que en algún momento sintió y que no lograba sacar.

“Los mejores comediantes son los que estamos más traumados. Los que tenemos más cosas que nos han dolido en la vida y hemos podido darle la vuelta a esa situación”.

"QUIERO SER SU MADRINA"

Cuando una seguidora dio a conocer en un video de TikTok que le puso a su niña recién nacida el nombre de la actriz, Gilliam se emocionó tanto, que le pidió que le permitiese ser la madrina de la bebé.

“Es muy lindo recibir mensajes así. Cuando me llegan, digo que todo esto que hago vale la pena. Me gusta hacer videos por la razón de hacer reír. Meterme en sus vidas un ratito y cambiarles el ánimo, porque también fui esa chica que lo dijo cuando sufrió de depresión en la adolescencia”, asegura la actriz.

CUATRO DATOS

Vive en Guayaquil desde hace 6 años. Llegó para estudiar artes escénicas en la Universidad Casa Grande. Empezó en las redes sociales en 2018, pero despegó en 2020 con videos que fueron del agrado de sus seguidores. A los 11 años quedó huérfana de padre. Ha participado en varias obras de teatro y una película para el cine.

