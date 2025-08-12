Expreso
Marcha Corte Constitucional 12 agosto
Este 12 de agosto de 2025, los simpatizantes del presidente de Daniel Noboa expresaron mensajes en contra de la Corte ConstitucionalÁngelo Chamba / Expreso

Jueces defienden la independencia judicial tras marcha contra la Corte Constitucional

La Asociación de Jueces alerta sobre los ataques mediáticos y políticos a la Corte Constitucional

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó su profunda preocupación por los ataques mediáticos y políticos dirigidos contra la Corte Constitucional del Ecuador y sus jueces. El pronunciamiento, emitido este 12 de agosto de 2025, se da en el contexto de la multitudinaria marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa en Quito, en rechazo a la suspensión de artículos clave de tres leyes impulsadas por su gobierno.

Durante la movilización, miles de simpatizantes del Ejecutivo recorrieron las calles de la capital portando pancartas con los rostros de los jueces constitucionales y mensajes como “estos son los jueces que nos están robando la paz”. La Corte denunció que su sede fue militarizada y que estas acciones constituyen una estigmatización que pone en riesgo la seguridad de sus miembros.

Daniel Noboa

Noboa: "No permitiremos que el cambio se estanque por 9 personas que no dan la cara"

Independencia judicial en las democracias

En su comunicado, la AEMAJ recordó que la independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y del Estado de derecho. Señaló que cualquier forma de presión, amenaza o campaña de desprestigio contra jueces y magistrados representa un atentado contra el derecho de las personas a un juicio justo y al debido proceso. “La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía que protege a todos”, subraya el texto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció sobre la marcha, calificándola como parte de un contexto de hostigamientos que amenazan la labor independiente de la Corte Constitucional. El organismo internacional instó al Estado ecuatoriano a garantizar la seguridad e integridad de los operadores de justicia y a preservar el equilibrio entre poderes.

El llamado de AEMAJ se suma a las voces que exigen respeto a la institucionalidad y a la división de poderes, en un momento de alta tensión política en el país.

