El fotógrafo que sembró temor en influencers, gente de TV, cantantes y estudiantes

El escándalo copó las redes sociales. Decenas de mujeres denunciaron públicamente a un estudiante universitario de Comunicación, quien se desempeña como fotógrafo y videógrafo, como se mostraba en su cuenta de Instagram que ya no está disponible.

Los señalamientos recaen en la conducta del acusado, quien tiene unos 22 años. Según los relatos, el fotógrafo procedía bajo tres modos de operar para hacerse de fotografías o videos de mujeres.

Creadoras de contenido como Viviana Salame, Gigi Mieles, Mar Rendón, Cristina Wagner, Sol Hilter, María José Silva, Frida Contreras, Lis Palacios, Sol Gómez, Joselyn Gallardo y Camila Valencia son parte del grupo de mujeres que habrían estado bajo su foco, pero muchas no accedieron. Este Diario intentó contactarlo a través del número telefónico que usaba en sus redes sociales. Sin embargo, no fue posible ubicarlo.

Michela Pincay, exchica reality, también fue blanco del fotógrafo. En una transmisión en vivo de Instagram, ella contó, entre lágrimas, que lo conoció cuando lo contactó para contratar sus servicios para producciones audiovisuales y que posteriormente él le pidió un favor. Ella accedió sin mayor desconfianza.

"Cometí el error de mandarle mis claves sin imaginarme ninguna cosa negativa que pueda hacer este chico con esta información. Hoy, cuando me enviaron la publicación sobre que el chico tenía un Telegram donde mucha gente se unía para enviar fotos de chicas. Casi me da un infarto. Vi todas las conversaciones que tenía con las chicas y eran exactamente como la mía y dije 'Dios'. Gracias a Dios tengo tanto miedo (y por eso es) que no tengo cosas que no se pueda tener. Nada comprometedor", dijo Pincay en una transmisión en vivo de Instagram.

El llamado para presentar una denuncia colectiva

Ella dijo que habló con sus abogados y recomendó a las chicas -que habrían sido perjudicadas- que pongan una denuncia colectiva.

"Creo que sí hay que denunciar. La justicia tiene que tomar esto con mucha seriedad porque debe ser ejemplar. ¡Esto no le puede pasar a las chicas! Hay muchas jóvenes que quieren ser influencers, que quieren tomarse fotos, y muchas de ellas me vieron trabajando con él y confiaron en él. Esa es la responsabilidad que hoy me pesa", comentó.

Los tres modos de operar del fotógrafo, según los señalamientos de mujeres

Según las acusaciones vertidas en redes sociales, este usaba la excusa de tener problemas para acceder a iCloud, un servicio de Apple que permite almacenar y sincronizar información personal en la nube, de forma segura y automática, en todos los dispositivos. Con ese pretexto, precisaron las personas que consideraron haber sido perjudicadas, él accedía a su información personal (fotos y videos). También se detalló otra supuesta forma para acceder a esa información: Pedía prestado los teléfonos de sus amistades o conocidos y les solicitaba la clave, por si se les bloqueaba, para poder hablar de urgencia con su madre. El fotógrafo ofrecía sesiones de fotos a chicas, aseguraron las denunciantes. Una de las personas que afirmaron haberse sentido acosadas es una joven mayor de edad con la que habló este Diario, quien relató que cuando era menor de edad, el fotógrafo le insistió para hacerle fotos. Ella dijo que se sintió manipulada y dejó que él la fotografiara sin ropa. Este Diario omite varios detalles para no exponer a la joven.

"Él me fue a recoger, me llevó a una casa. La sesión de fotos transcurrió con normalidad, pero en un momento él empezó a tocar demás o querer sobrepasarse. Luego se tornó un poco más incómodo. Hubo un acoso de por medio. Y sucedió de tanta insistencia. Y a mí me dio miedo por lo que él ya tenía las fotos. Y me dije 'si no accedo él va mostrar las fotos (difundirlas)'", dijo Ana. Este nombre es ficticio para proteger la identidad de la persona que accedió a contar su experiencia.

Este Diario conoció que las personas que inicialmente acusaron al joven preparan acciones legales en su contra, aunque no se han dado detalles. La cuenta de Instagram Ismavisual.caso recopila los señalamientos. Se solicitó una entrevista con algún vocero de dicho usuario digital, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.

Captura de pantalla de cuenta de Instagram. @ismavisual.caso

La comercialización de fotografías y videos de carácter sexual explícito

En medio de las acusaciones que se han vertido también han surgido alertas de la comercialización del contenido explícito en servicios de mensajerías, en específico en grupos cerrados de Telegram. Este Diario identificó una ruta para acceder a esos espacios. A través de una red social y plataforma que funciona como una suerte de foro para compartir contenido, los usuarios pueden acceder a links que publican los administradores o miembros de los grupos de Telegram.

Quienes buscan acceder a esos grupos se someten a una suerte de autenticación de sus datos para garantizar la privacidad de sus miembros, según fuentes consultadas. Una vez que se registra a la persona, esta puede comprar contenido. Entre los mensajes de las mujeres que denunciaron un presunto abuso de confianza se mencionó que en esos sitios se pagan membresías de $ 20, por ejemplo. También hay otros grupos donde los usuarios envían material audiovisual sin alguna transacción de por medio.

